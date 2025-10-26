Cumpleaños, amor por los perros y reuniones: así pasaron la veda electoral los candidatos en las elecciones legislativas

Los candidatos en veda. Foto: Captura

Mientras la campaña por las elecciones legislativas nacionales llegaba a su fin, varios candidatos aprovecharon el sábado de veda electoral para distenderse y compartir momentos personales en sus redes sociales.

Por ejemplo, Karen Reichardt, segunda candidata a diputada de La Libertad Avanza (LLA) por la provincia de Buenos Aires, dejó de lado su reciente ingreso a la política para dedicarse a otra de sus grandes pasiones.

Karen Reichardt. Foto: Captura

“Adoptar no solo les da un hogar, sino que nos enseña amor incondicional y responsabilidad”, escribió Reichardt en redes al compartir un video con sus perros.

Por su parte, en el Nuevo MAS, la veda no impidió un festejo de cumpleaños que reunió a la candidata a diputada Manuela Castañeira y al postulante a la Cámara Baja por la Ciudad, Federico Winokur, quien registró el momento con una selfie.

Castañeira y Winokur de cumpleaños. Foto: Instagram @manuelacastaneira

En tanto, Esteban Paulón, candidato a senador por la Ciudad de Buenos Aires, compartió un encuentro con parte de su equipo, entre ellos, la Directora del Observatorio de Género en la Justicia del Consejo de la Magistratura, Diana Maffía y Alejandro Katz, candidato a diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires.

“Salió Brunch en movimiento junto a Alejandro Katz y Diana Maffía”, comentó en X. “No sólo desayunamos, también discutimos despenalización de drogas, 2x1 en crímenes de lesa humanidad, justicia restaurativa, estrategias de identidad partidaria hacía 2027, ampliación del diálogo político, y contamos anécdotas divertidas de cómo los y las votantes se comunican”, sumó Maffía.

Brunch del Nuevo MAS. Foto: X @EstebanPaulon

Por su parte, los candidatos de la Coalición Cívica Hernán Reyes y Cecilia Ferrero, junto a los postulantes a senadores Marcela Campagnoli y Claudio Cingolani, compartieron un almuerzo en un restaurante con el presidente del espacio, Maximiliano Ferraro, y el ex legislador Fernando Sánchez.

La veda electoral, que prohíbe actos proselitistas y difusión de propaganda, busca que los ciudadanos puedan reflexionar antes de acudir a las urnas mañana.

Almuerzo de la Coalición Cívica. Foto: X @HernanLReyes

Veda electoral: qué se puede hacer y qué no

Una etapa clave del proceso electoral es la veda. De cara a las elecciones legislativas 2025, este viernes 24 de octubre a las 8 comenzó el periodo previo a los comicios.

Durante este tiempo se prohíbe expresamente a los ciudadanos realizar actos públicos de proselitismo, así como tampoco se puede publicar y difundir encuestas o sondeos de opinión.

Como prohibición extra, no se pueden vender bebidas alcohólicas. La implementación de estas normas finalizarán el domingo 26 de octubre a las 21, tres horas después de que cierren las mesas de votación.