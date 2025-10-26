Dónde voto hoy, 26 de octubre: el padrón electoral para las elecciones legislativas 2025

El trámite es sencillo, online y solo requiere el número de DNI. El paso a paso.

Este domingo se llevan a cabo las elecciones legislativas 2025 y la Cámara Nacional Electoral (CNE) ya tiene disponible el padrón electoral definitivo para que todos los ciudadanos puedan verificar su lugar de votación.

Para evitar demoras y confusiones este día, es importante consultar el padrón con anticipación. El trámite es sencillo, online y solo requiere el número de DNI. A continuación, te explicamos cómo saber dónde votás, qué documentos son válidos y la respuesta a la duda más frecuente: el DNI digital.

Paso a paso: cómo consultar el padrón electoral 2025

La consulta del padrón electoral es unificada para todo el país, ya sea que busques “dónde voto provincia de Buenos Aires”, “dónde voto San Luis” o “padrón electoral Santa Fe 2025”.

Para saber dónde votás este 26 de octubre, seguí estos pasos:

Ingresá al sitio web oficial: www.padron.gob.ar. Completá el formulario con tu número de DNI (sin puntos). Seleccioná tu género (según figura en tu DNI). Elegí tu “Distrito” (la provincia donde votás). Escribí el código captcha (verificador de seguridad) que aparece en la imagen. Hacé clic en el botón “Consultar”.

Inmediatamente, el sistema te informará el nombre y la dirección del establecimiento donde votás, el número de mesa y tu número de orden. Se recomienda tomar nota o hacer una captura de pantalla de esta información.

¿Se puede votar con el DNI digital?

Esta duda es de las más recurrentes y la respuesta es no, no se puede votar con el DNI digital. El DNI que figura en la aplicación “Mi Argentina” no es un documento válido para acreditar identidad ante la mesa de votación y tampoco sirve una constancia de DNI en trámite ni el pasaporte.

Documentos válidos para votar el 26 de octubre:

Para poder votar, es obligatorio presentar uno de los siguientes documentos físicos, siempre y cuando sea el que figura en el padrón o una versión posterior:

DNI libreta verde.

DNI libreta celeste.

DNI tarjeta (de la libreta celeste).

DNI tarjeta (el modelo actual).

- Importante: no se permite votar con un documento anterior al que figura en el padrón. Por ejemplo, si en el padrón figurás con un DNI tarjeta, no podrás votar con el DNI libreta verde. Sí se puede votar con una versión posterior (por ejemplo, si en el padrón figura la libreta verde y te presentás con el DNI tarjeta nuevo).