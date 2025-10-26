Elecciones legislativas 2025: ¿habrá clases este lunes 27 de octubre?

Como es habitual, las escuelas funcionarán como centros de votación. Por primera vez, el proceso electoral estará signado por la implementación de la Boleta Única de Papel (BUP), un sistema que busca agilizar la votación y el conteo, reducir errores y garantizar mayor transparencia.

Este domingo 26 de octubre, millones de argentinos acuden a las urnas para participar de las elecciones legislativas nacionales, en las que se renovará la mitad de la Cámara de Diputados (127 bancas) y un tercio del Senado (24 escaños). Además, algunas provincias, como Santiago del Estero y Mendoza, celebrarán en simultáneo elecciones locales para cargos provinciales.

En esta ocasión, se implementará por primera vez en la historia argentina el sistema de Boleta Única de Papel (BUP). Este nuevo mecanismo reemplaza al tradicional conjunto de boletas partidarias, ya que el Estado imprimirá un único documento oficial donde se detallarán todos los candidatos y categorías electorales. Como es habitual, las escuelas funcionarán como centros de votación, por lo que estarán abiertas durante toda la jornada electoral.

Elecciones 2025: qué pasará con las clases el lunes después de los comicios

En elecciones anteriores, las clases solían suspenderse el lunes posterior a los comicios, ya que las instituciones requerían tiempo adicional para la limpieza, desinfección y reorganización de los espacios utilizados.

Sin embargo, la implementación de la Boleta Única de Papel permitirá agilizar el conteo y reducir los tiempos de reorganización, lo que facilita el retorno inmediato a la actividad escolar.

De acuerdo con el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, las escuelas afectadas dictarán clases con normalidad el lunes 27 de octubre, gracias a un operativo de limpieza especial que se llevará a cabo el mismo domingo, una vez finalizada la votación.

Estas tareas incluirán la desinfección de aulas, sanitarios, mobiliario y áreas comunes, y demandarán alrededor de seis horas por cada cuatro mesas electorales. Los auxiliares escolares recibirán un incentivo económico extraordinario, tal como ocurrió en los comicios del 7 de septiembre.

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en el resto del país, los procedimientos serán similares. Al cierre de la votación, las urnas serán selladas y trasladadas bajo custodia del Correo Argentino y fuerzas de seguridad, garantizando la transparencia y el normal desarrollo del escrutinio.