Elecciones 2025: desde la sede de Fuerza Patria auguran “un muy buen resultado” en la provincia de Buenos Aires

Dirigentes de Fuerza Patria hablaron tras el cierre de los comicios y se mostraron optimistas con los resultados de las elecciones 2025.

Los portavoces de Fuerza Patria hablaron durante unos minutos y anticiparon buenos resultados en la provincia de Buenos Aires. Foto: Captura de pantalla TN

Desde la sede de Fuerza Patria, dirigentes rompieron el silencio tras el cierre de los comicios a las 18 del domingo. Agradecieron al pueblo bonaerense por participar de las elecciones legislativas y anticiparon que “nos auguran un muy buen resultado”.

En primera instancia, la palabra la tomó la Jefa de Asesores del Gobierno bonaerense, Cristina Álvarez Rodríguez, quien agradeció el trabajo de las autoridades de mesa, de las fuerzas de seguridad y fiscales, sumado a los ciudadanos bonaerenses que fueron a ejecutar su voto.

“Anticipar que lo que estamos recibiendo de todos los rincones de la Provincia nos auguran un muy buen resultado”, adelantó Alexis Guerrera, presidente de la Cámara Baja provincial.

Cierre de campaña de Fuerza Patria.

“Nos empiezan a demostrar que el apoyo del 55% que había recibido Javier Milei, que se anclaba a él las decisiones en la provincia de Buenos Aires, ha bajado notoriamente”, agregó.

“Nos marca y nos da la idea que el pueblo bonaerense nos apoya y acompaña con ese énfasis aquel resultado sobre el que han hecho hincapié durante todo este tiempo y han abordado cada una de sus políticas”, cerró.

En última instancia, el diputado nacional Carlos Castagneto consideró que “fue una elección ejemplar. muy feliz porque como decía Alexis recién, la provincia de Buenos Aires vuelve a reafirmar que tiene que haber un rechazo al gobierno de Milei y los indicios nos dan una expectativa muy importante”. “Les queremos agradecer a los presentes y al pueblo bonaerense. muy contentos con los informes que tenemos hasta ahora”, destacó.