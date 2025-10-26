Fue a votar disfrazado de El Guasón, pero ocurrió algo inesperado: “Algún día iba a pasar”

Un hombre fue a votar caracterizado como El Guasón en El Palomar. El inesperado momento de las elecciones 2025 que se volvió viral.

El inesperado episodio ocurrió en El Palomar. Foto: Captura de pantalla

Las elecciones legislativas 2025 tuvieron un hecho por fuera del marco político que se volvió viral en las redes sociales. Es que en el barrio de El Palomar, un hombre se disfrazó de El Guasón, el reconocido personaje de historietas y películas, pero no lo dejaron votar y tuvo que volverse a su casa.

Personal de la Dirección Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI) que realizaba cobertura externa en la Escuela Teniente Benjamín Matienzo N°5 intervino tras el arribo de un hombre para votar disfrazado de El Guasón.

El hombre fue disfrazado de El Guasón y no le permitieron votar.

La delegada de la mesa informó que debía retirarse el maquillaje de la cara para validar su identidad. De lo contrario, no tenía permitido votar.

Finalmente, el hombre se retiró del establecimiento sin problemas, aunque tuvo unos entredichos con los gendarmes que custodiaban la escuela. “Desde 2019 nunca me pasó pero algún día iba a pasar”, expresó.

Una fiscal de mesa fue reubicada tras un incidente en una escuela

Una fiscal de mesa perteneciente al partido de La Libertad Avanza fue trasladada a otra institución tras protagonizar un incidente. El hecho se dio en la Escuela Nº 65 de localidad bonaerense de Olavarría a las 8 de la mañana del domingo 26 de octubre, cuando se puso en marcha el acto eleccionario en todo el país.

La Mesa 164 de la Escuela Nº 65 de Villa Aurora, en Olavarría, atravesó una tensa situación con la fiscal de mesa. La mujer pidió ubicarse al lado de la urna y recibir los documentos de todos los ciudadanos que iban a votar. Frente a esta situación,la presidenta de mesa le explicó que ese rol no le correspondía y se lo negó