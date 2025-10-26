Jorge Taiana y Mariano Recalde visitaron a Cristina Kirchner: “Argentina empieza a transitar otro camino”

“Que las próximas elecciones la encuentren a Cristina libre y sin proscripciones”, señaló el primer candidato a diputado Nacional por Fuerza Patria en la provincia de Buenos Aires.

Jorge Taiana y Mariano Recalde con Cristina Kirchner. Foto: X @JorgeTaiana

Después de emitir sus respectivos votos en las elecciones legislativas, Jorge Taiana, primer candidato a diputado Nacional por Fuerza Patria en la provincia de Buenos Aires, y Mariano Recalde, candidato a senador por Capital Federal, visitaron a Cristina Kirchner en San José 1111.

"Hoy me reuní con ella en San José y compartimos la esperanza de que Argentina empieza a transitar otro camino", señaló Taiana en sus redes sociales, donde compartió una imagen con la expresidenta.

Al salir del edificio, el dirigente dialogó con la prensa y contó que con la titular del PJ conversaron sobre política y de la campaña en el territorio bonaerense. “Está animada, contenta, con mucha esperanza”, aseguró Taiana.

También señaló: “Esperemos que haya la mayor participación electoral así que llamo a votar a los que todavía no lo han hecho, es bueno para todos que la ciudadanía se exprese”.

Es candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires. Foto: Noticias Argentinas

Taiana sostuvo también que “es baja” la concurrencia en relación a elecciones anteriores. “La elección es intermedia, pero todos hemos dicho que son muy importantes. Una buena participación democrática favorece a toda la Argentina. cuanto más se participe, mejor”, dijo.