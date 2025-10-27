Recalde y Hagman hablaron tras la derrota de Fuerza Patria en las elecciones en CABA: “Aumentamos la representación”

Los principales candidatos por la alianza peronista hablaron desde el bunker, frente a los militantes. Su partido consiguió una banca más en el Senado y cuatro en Diputados.

Es candidato a senador nacional por la Ciudad de Buenos Aires. Foto: Noticias Argentinas

Tras conocerse los resultados de las elecciones legislativas 2025, Mariano Recalde e Itai Hagman, primeros candidatos a senador y diputado por Fuerza Patria en Ciudad de Buenos Aires, hablaron desde el bunker de su partido. A pesar de la derrota ante La Libertad Avanza, prometieron trabajar para “ponerle un freno a Milei en el Congreso”.

“El resultado refleja que aumentamos la representación de Fuerza Patria en CABA”, indicó Recalde por la unidad del peronismo.

Mariano Recalde. Foto: NA

Recalde sumó también: “Vamos a seguir peleando en el Congreso, en las calles y cuando nos toque en las urnas”.

“Teníamos el objetivo de seguir creciendo y lo logramos en CABA, en unidad. Crecimos en votos, retuvimos las bancas en el Senado y le vamos a aportar a nuestro bloque en Diputados una diputada más. Cantidad y calidad”, siguió.

Recalde agregó: “Hicimos una campaña militante, una campaña de unidad, de una fuerza política que construyó con ideas y un compromiso claro”.

“Nuestras convicciones están intactas y la única lucha que se pierda es la que se abandona. Seguimos militando todos los días por la patria libre, justa y soberana”, completó.

Por su parte, Itai Hagman habló en la misma línea de su compañero, al mencionar que Fuerza Patria hizo “todo lo que estuvo al alcance”. Además, sumó los agradecimientos a “cada compañero” que estuvo “fiscalizando” para el partido.

Itai Hagman, candidato a diputado por Fuerza Patria. Foto: NA

Provincia por provincia, quién ganó en las elecciones legislativas 2025

Diputados Nacionales

Resultados elecciones legislativas. Foto: Captura

Ciudad de Buenos Aires : La Libertad Avanza

Buenos Aires : La Libertad Avanza

Córdoba : La Libertad Avanza

Tucumán : Frente Tucumán Primero

Jujuy : La Libertad Avanza

Salta : La Libertad Avanza

Santa Fe : La Libertad Avanza

Entre Ríos : La Libertad Avanza

Catamarca : Fuerza Patria

La Rioja : La Libertad Avanza

San Juan : Fuerza San Juan

San Luis : La Libertad Avanza

Mendoza : La Libertad Avanza

Neuquén : La Libertad Avanza

Río Negro : La Libertad Avanza

Chubut : La Libertad Avanza

Santa Cruz : Fuerza Santacruceña

Tierra del Fuego : La Libertad Avanza

Formosa : Frente de La Victoria

Chaco : La Libertad Avanza

Misiones : La Libertad Avanza

Corrientes : Vamos Corrientes

La Pampa : Frente Defendemos La Pampa

Santiago del Estero: Frente Cívico por Santiago

Senadores Nacionales

Resultados elecciones legislativas. Foto: Captura