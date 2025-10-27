Recalde y Hagman hablaron tras la derrota de Fuerza Patria en las elecciones en CABA: “Aumentamos la representación”
Tras conocerse los resultados de las elecciones legislativas 2025, Mariano Recalde e Itai Hagman, primeros candidatos a senador y diputado por Fuerza Patria en Ciudad de Buenos Aires, hablaron desde el bunker de su partido. A pesar de la derrota ante La Libertad Avanza, prometieron trabajar para “ponerle un freno a Milei en el Congreso”.
“El resultado refleja que aumentamos la representación de Fuerza Patria en CABA”, indicó Recalde por la unidad del peronismo.
Recalde sumó también: “Vamos a seguir peleando en el Congreso, en las calles y cuando nos toque en las urnas”.
“Teníamos el objetivo de seguir creciendo y lo logramos en CABA, en unidad. Crecimos en votos, retuvimos las bancas en el Senado y le vamos a aportar a nuestro bloque en Diputados una diputada más. Cantidad y calidad”, siguió.
Recalde agregó: “Hicimos una campaña militante, una campaña de unidad, de una fuerza política que construyó con ideas y un compromiso claro”.
“Nuestras convicciones están intactas y la única lucha que se pierda es la que se abandona. Seguimos militando todos los días por la patria libre, justa y soberana”, completó.
Por su parte, Itai Hagman habló en la misma línea de su compañero, al mencionar que Fuerza Patria hizo “todo lo que estuvo al alcance”. Además, sumó los agradecimientos a “cada compañero” que estuvo “fiscalizando” para el partido.
Provincia por provincia, quién ganó en las elecciones legislativas 2025
Diputados Nacionales
- Ciudad de Buenos Aires: La Libertad Avanza
- Buenos Aires: La Libertad Avanza
- Córdoba: La Libertad Avanza
- Tucumán: Frente Tucumán Primero
- Jujuy: La Libertad Avanza
- Salta: La Libertad Avanza
- Santa Fe: La Libertad Avanza
- Entre Ríos: La Libertad Avanza
- Catamarca: Fuerza Patria
- La Rioja: La Libertad Avanza
- San Juan: Fuerza San Juan
- San Luis: La Libertad Avanza
- Mendoza: La Libertad Avanza
- Neuquén: La Libertad Avanza
- Río Negro: La Libertad Avanza
- Chubut: La Libertad Avanza
- Santa Cruz: Fuerza Santacruceña
- Tierra del Fuego: La Libertad Avanza
- Formosa: Frente de La Victoria
- Chaco: La Libertad Avanza
- Misiones: La Libertad Avanza
- Corrientes: Vamos Corrientes
- La Pampa: Frente Defendemos La Pampa
- Santiago del Estero: Frente Cívico por Santiago
Senadores Nacionales
- Ciudad de Buenos Aires: La Libertad Avanza
- Entre Ríos: La Libertad Avanza
- Chaco: La Libertad Avanza
- Salta: La Libertad Avanza
- Neuquén: La Libertad Avanza
- Tierra del Fuego: La Libertad Avanza
- Santiago del Estero: Frente Cívico por Santiago
- Río Negro: Fuerza Patria