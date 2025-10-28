Inhabilitaron a Guillermo Moreno para ocupar cargos públicos

La Corte Suprema de Justicia dejó firmes dos condenas contra Guillermo Moreno al rechazar los recursos presentados por su defensa y quedó inhabilitado para ocupar cargos públicos.

La Corte Suprema de Justicia dejó firmes dos condenas contra Guillermo Moreno que implican penas de dos años y medio de prisión en suspenso e incluyen la inhabilitación absoluta para ejercer cargos públicos, luego de que el organismo judicial haya rechazado los recursos presentados por su defensa.

El primer caso, tramitado ante el Tribunal Oral Federal 8, se refirió a la asamblea de accionistas de Papel Prensa del 12 de agosto de 2010, en la que Moreno irrumpió con guantes de boxeo y un casco de sparring, profirió amenazas y forzó la suspensión de la votación.

Moreno se enteró en vivo sobre el fallo de la Corte en su contra

El exsecretario de Comercio Interior fue condenado por amenazas coactivas, fallo que fue confirmado en 2023 por la Sala I de la Cámara de Casación Penal. Ahora, el máximo tribunal lo declaró “inadmisible” en aplicación del artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial.

La segunda condena, dictada en 2017 por el Tribunal Oral Federal 7 y ratificada en 2019, tuvo que ver con el uso de fondos públicos para financiar cotillón con consignas hostiles contra el Grupo Clarín, como “Clarín miente” y otras frases impresas en artículos promocionales difundidos entre 2011 y 2013 desde la secretaría de Comercio.

El delito acreditado fue peculado en concurso real con incitación a la violencia colectiva. Ambas sentencias estaban recurridas por la defensa de Moreno, pero los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti rechazaron los planteos, lo que dejó firmes las condenas y la inhabilitación para ejercer cargos públicos.

Cabe destacar que también fueron condenados en la causa del cotillón Fabián Dragone y Guillermo Cosentino, exdirectivos del Mercado Central.