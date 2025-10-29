Andrés Watson y Axel Kicillof verificaron la construcción de una obra escolar histórica para Florencio Varela
El intendente Andrés Watson, junto a la máxima autoridad en la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, monitoreó el progreso de la conformación de un campus educativo integrado por una Primaria con 12 aulas, una Secundaria con 6 salones y un complejo deportivo para más de mil estudiantes en el predio emplazado en el cruce de las calles 1124 con 1141, en Ingeniero Allan.
El Alcalde anfitrión destacó “la labor incansable del Gobernador en instrumentar innumerables estrategias y oportunidades para el desarrollo de la comunidad”. “Una diferencia enorme respecto a la Presidencia de la Nación que no envió ni un centavo”, comparó.
“Este polo evidenció la decisión política de Axel que inició con el Jardín Nº944 y continuó con estos dos establecimientos”, explicó el Mandatario Comunal. “Dos escuelas con 760 vacantes en el primario y 320 en la institución de nivel medio, construcciones adecuadas, espacios verdes más tres canchas de fútbol 5”, especificó.
El titular del Ejecutivo bonaerense habló de “un Municipio que pensó, invirtió, soñó con un Florencio Varela mejor y tuvo varias prioridades, pero una inamovible: la educación pública”. Insistió en “terminar una obra que resolvió el Estado presente con recursos cada vez más escasos. No lo hizo el mercado”.
También podría interesarte
El director general de Cultura y Educación, Alberto Sileoni, analizó el impacto de la intervención edilicia “en la comodidad de las familias, con trabajo destinado tanto a docentes como auxiliares”. “No nos corrimos de nuestras convicciones”, ratificó. Luego, anheló “el inicio del próximo ciclo lectivo en marzo con mil pibes y pibas acá”.
Romina Barrios, directora ejecutiva del Organismo Provincial de Integración Social y Urbana (OPISU), precisó el rol de la entidad a su cargo en “demostrar la capacidad de salir de la emergencia, hacer obras de calidad en tiempo y forma”. En ese contexto, valoró “la coordinación interáreas de un proyecto hecho con planificación; donde hubo necesidades, tuvimos la responsabilidad de traer soluciones”.
Con un avance del 46% en 5260 m2, previeron sectores de circulación peatonal, parquizado, forestación, juegos infantiles, entre otras características.
Estuvo la Jefa de Asesores del Gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Cristina Álvarez Rodríguez; funcionarios y funcionarias de ambos estamentos gubernamentales, concejales, consejeros escolares, autoridades del ámbito pedagógico de la región, representantes de la fuerza de seguridad, gremios, entre otros.