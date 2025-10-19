Fred Machado lanzó duras amenazas contra Santiago Caputo y José Luis Espert: “Hablo y el país se cae mañana”

“Yo lo quise advertir. Se lo dije en marzo de 2021, le expliqué que irían por él. Pero no me escuchó”, señaló el empresario relacionado con el narcotráfico sobre el diputado de La Libertad Avanza.

El empresario vinculado al narcotráfico será extraditado a Estados Unidos. Foto: Cuenta de Twitter @Dataclave

Fred Machado rompió el silencio en sus últimas horas bajo arresto domiciliario y en la previa a su extradición a Estados Unidos, y lanzó explosivas declaraciones contra el Gobierno, asegurando que si habla “se cae el país”.

En una entrevista exclusiva de ocho horas con la periodista Carolina Fernández, Machado reveló un supuesto mensaje enviado al corazón del poder libertario: “A Santiago Caputo le hago llegar un mensaje: ‘Yo no quiero ir a Estados Unidos. Si esto explota, yo fundo todo. Yo hablo y se cae el país mañana’. La respuesta fue: ‘Mensaje recibido’”.

José Luis Espert y Fred Machado. Foto: X @JuanGrabois

En diálogo con la conductora de Splendid AM 990, el empresario vinculado con el narcotráfico afirmó tener “bronca y decepción acumulada” contra el diputado José Luis Espert, de quien fue financista en la campaña de 2019.

“Espert no tendría que haberme negado. ¿Por qué me negó?”, se preguntó, y agregó: “Yo lo quise advertir. Se lo dije en marzo de 2021, le expliqué que irían por él. Pero no me escuchó”.

Cuándo y cómo extraditarán a Fred Machado a EEUU

La extradición a Estados Unidos de Fred Machado será el próximo 5 de noviembre. La confirmación llegó a través de una comunicación de Interpol a la justicia federal de Neuquén, poniendo punto final a un largo proceso judicial.

El traslado se realizará desde el aeropuerto de Ezeiza en un vuelo de línea comercial, bajo un estricto operativo de seguridad que se terminará de definir en los próximos días.

Machado, quien actualmente permanece detenido en una delegación de la Policía Federal en Viedma, será entregado a las autoridades estadounidenses luego del fallo de la Corte Suprema y la posterior aprobación del Poder Ejecutivo.



