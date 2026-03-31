Manuel Adorni, jefe de Gabinete.

El Congreso de la Nación prepara una sesión extremadamente tensa, que tendrá lugar el próximo 29 de abril, donde el jefe de Gabinete Manuel Adorni deberá presentarse ante la Cámara de Diputados para brindar un informe de gestión. Tan sólo en 48 horas, los legisladores enviaron un total de 4.800 preguntas, una cifra récord que refleja el nivel de confrontación política actual.

Las consultas apuntan tanto a la gestión general del Gobierno, como a temas sensibles vinculados a la situación patrimonial del funcionario. Este escenario se vuelve cada vez más impactante debido al respaldo explícito del presidente Javier Milei, quien adelantó que acompañará a Adorni el día de la exposición.

Manuel Adorni en el Argentina Week Foto: Presidencia

Un récord de preguntas en la Cámara de Diputados para Adorni

Los 19 bloques que integran la Cámara de Diputados, con sus 257 legisladores, enviaron en conjunto 4.800 preguntas dirigidas a Manuel Adorni. El volumen es inédito: en promedio, se registraron unas 100 consultas por hora durante dos días. Se trata del número más alto desde que existe la figura del jefe de Gabinete obligado a presentar informes ante el Congreso.

En presentaciones anteriores, se habían registrado 2.900, 4.000 y 3.300 preguntas. Incluso en abril de 2025, cuando el entonces jefe de Gabinete Guillermo Francos debió responder por un caso polémico, el número había llegado a 4.000.

Manuel Adorni y Javier Milei Foto: Prensa Presidencia

La presentación de Adorni ante el Congreso se dará en medio de cuestionamientos por la compra de propiedades que aún no fueron aclaradas públicamente y que ya motivaron presentaciones judiciales. Además de responder por escrito, el funcionario deberá enfrentar preguntas en el recinto, donde se espera que gran parte de los cuestionamientos giren en torno a sus ingresos y su patrimonio.

Este contexto anticipa una sesión cargada de tensión, donde la oposición buscará profundizar las críticas y el oficialismo intentará sostener la posición del Gobierno.

Por su parte, el presidente Milei expresó su apoyo al jefe de Gabinete a través de sus redes sociales al asegurar: “No me lo pierdo. Ahí estaré”, interpretado por el arco político como un momento clave para el oficialismo. Incluso, se especula con la presencia de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, lo que le daría aún más relevancia institucional al encuentro.