No hay almuerzo: Milei y Macri trasladaron la reunión para la noche

Luego de la cumbre que tuvo con 20 gobernadores, Javier Milei recibirá a Mauricio Macri en la Quinta de Olivos. Los detalles del encuentro que iba a ser al mediodía del viernes 31 de octubre, pero se pasó para la noche.

Javier Milei y Mauricio Macri. Foto: NA

Javier Milei tenía todo preparado para recibir a Mauricio Macri en la Quinta de Olivos. Sin embargo, la reunión, prevista para el mediodía del viernes 31, se postergó por motivos que se desconocen y la trasladaron para la noche.

Después de la cumbre con 20 gobernadores provinciales, Javier Milei se alista para un encuentro con Mauricio Macri en Olivos: el objetivo será intercambiar ideas en un contexto marcado por la alianza entre La Libertad Avanza y el PRO. "Me invitó a comer algunas milanesas, vamos a hablar, él aceptó a que vaya y le diga lo que pienso“, dijo el expresidente.

Además, marcó las claves del mensaje que repetirá frente a Javier Milei y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. “Hace falta más músculo en la gestión y en el diálogo. Tiene que recuperar niveles de confianza en base a equipos, negociación, músculo, claridad y él lo ha expresado”, sostuvo durante el discurso que brindó en el seminario “Puentes, dialogar para construir”, organizado por la firma BICE Coarp en Chile.

No trascendió por qué la reunión fue corrida para la noche, pero lo cierto es que ambos se verán las caras nuevamente. Milei busca consensos en distintos sectores del arco político luego de la reunión con gobernadores y ahora, para tender puentes con un Mauricio Macri que se mostró crítico con su gestión, pero viene de mostrar su apoyo antes, durante y después de las elecciones legislativas que ganó el oficialismo.

El mensaje de Macri a Milei por el triunfo de La Libertad Avanza en las elecciones

Cabe recordar que Mauricio Macri viene de respaldar a Milei tras la victoria en las elecciones legislativas: mantuvieron una conversación durante diez minutos y luego lo felicitó a través de su cuenta de Twitter.

“Mis felicitaciones a La Libertad Avanza, al presidente Milei y especialmente a todos los argentinos que hoy apoyaron el cambio. Este resultado electoral sobresaliente renueva las esperanzas en nuestro país. No perdamos esta oportunidad única para producir las transformaciones pendientes y dejar atrás el pasado para siempre”, escribió.