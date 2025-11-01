Patricia Bullrich insta a siete diputados a romper con el PRO y a unirse a LLA: quiénes son

Tras las elecciones legislativas del pasado 26 de octubre y los recientes cambios en el Gobierno, la senadora y exministra de Seguridad, Patricia Bullrich, decidió profundizar su alianza con La Libertad Avanza (LLA).

Patricia Bullrich y sus movimientos a favor de Javier Milei. Foto: Presidencia

Tras los comicios legislativos del pasado 26 de octubre, más los cambios posteriores que se dieron en las pasadas horas en el Gobierno, la flamante senadora y exministra de Seguridad, Patricia Bullrich, instruyó a los diputados que responden a su conducción a romper con el PRO y pasarse al bloque de La Libertad Avanza (LLA) en la Cámara baja.

Esta medida, la cual refuerza al bloque de LLA en el Congreso, incluye a Damián Arabia, Sabrina Ajmechet, Silvana Giudici, Laura Rodríguez Machado, Patricia Vásquez, María Luisa González Estevarena y Carlos Almena.

Patricia Bullrich es nueva senadora de LLA por Ciudad de Buenos Aires. Foto: Presidencia

Cinco de ellos ya integran el cuerpo legislativo, mientras que los otros dos fueron electos en los comicios legislativos de hace una semana.

Esta decisión de Bullrich se dio apenas unas horas después de que Mauricio Macri insinuara que el partido que él fundó, el PRO, podría presentar un candidato propio para las presidenciales del 2027, lo que marca una línea de independencia respecto de la actual gestión de Javier Milei.

De todos modos, Bullrich -quien ya se alió a LLA en mayo del año pasado- marcha decidida a consolidar su alianza política con este partido, lo que implica que se aleje cada vez más del PRO al que tanto tiempo estuvo aliada.

Uno por uno, los siete diputados que rompen con el PRO y se pasan a LLA

Damián Arabia

De 34 años, fue uno de los principales articuladores del traspaso. Es que en agosto del año pasado, Macri lo había expulsado del PRO tras acusarlo de incumplir con sus obligaciones partidarias. El propio Arabia planteó que fue echado por “pensar distinto” y denunció falta de renovación dentro del partido amarillo. Tiene un perfil liberal y es cercano a Bullrich.

El diputado Damián Arabia durante la sesión en la que se trata la Ley Ómnibus Foto: NA (Damián Arabia)

Silvana Giudici

Fue diputada por la Unión Cívica Radical antes de integrarse al PRO en 2015. Se desempeñó como presidenta del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) y también presidenta de la comisión de Libertad de Expresión en el Congreso. Cabe resaltar que ya había mostrado diferencias con el macrismo y destos de apoyo a LLA.

Laura Rodríguez Machado

Abogada y exsenadora, va a renovar su banca como diputada a partir de su participación en la lista de LLA, que triunfó en su provincia. Es de origen peronista, fue una de las dirigentes del PRO más cercanas a Milei desde el balotaje del 2023.

Patricia Vásquez

Diputada por Buenos Aires desde 2023, fue la primera en comunicar de forma pública su salida del PRO. Destacó su compromiso con Bullrich y su confianza en el Gobierno actual. Ha trabajado en el Congreso iniciativas relacionadas con la seguridad vial y la modernización del Estado.

Sabrina Ajmechet

Es diputada desde 2021 e historiadora y es una de las figuras más visibles del bullrichismo en la Ciudad de Buenos Aires. Incluso, su incorporación a LLA era algo que podía preverse: en las elecciones de 2025 compitió por esa alianza en el cuarto lugar de la lista porteña. Es conocida por su intesidad en redes sociales y sus enfrentamientos con el kirchnerismo.

Sabrina Ajmechet. Foto: Prensa Diputados





María Luisa González Estevarena

Abogada y legisladora porteña, tomará en diciembre su primer mandato como diputada nacional. Ocupó el octavo lugar en la lista de LLA en la Ciudad. En enero pasado, Bullrich ya le había pedido romper con el PRO local.

Carlos Almena

Empresario y exconcejal de Villa de Merlo (San Luis), fue electo diputado nacional por esa provincia a través de LLA. Fue uno de los referentes de La Fuerza del Cambio, el espacio de Bullrich en la interna de Juntos por el Cambio.