Se rearma el Congreso: los diputados cercanos a Patricia Bullrich rompen con el PRO para sumarse a La Libertad Avanza

Mauricio Macri y Patricia Bullrich. Foto: NA

Luego de la victoria en las elecciones legislativas, el bloque de diputados de La Libertad Avanza (LLA) empezó a reconfigurarse. En esa línea, los legisladores del PRO que responden a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, se preparan para incorporarse a la bancada libertaria.

Si bien este desprendimiento ya se venía insinuando desde hace meses, había quedado pausado para no producir ruidos contraproducentes en las negociaciones del armado electoral entre LLA y el jefe del PRO bonaerense, Cristian Ritondo.

Patricia Bullrich y Cristian Ritondo. Foto: NA

Quiénes son los diputados del PRO que pasan a LLA

El cabecilla de la rebelión es el diputado nacional Damián Arabia, quien en el último año ya había amagado con cambiar de coalición junto a un grupo de legisladores.

La convivencia entre las distintas tribus del partido amarillo estuvo mantenida todo este tiempo, pero con la victoria electoral de LLA, la presión del sector bullrichista se volvió insostenible.

Arabia maneja dos hipótesis de ruptura: una sería armar un bloque propio que estará integrado al interbloque el oficialismo, en el que también confluirá el PRO. La otra alternativa es directamente ponerse el buzo violeta de LLA, sin necesidad de mimetizarse o de hacer una escala previa.

Damián Arabia y Patricia Bullrich. Foto: X @DamianArabia

Según especula el diputado bullrichista, con la primera opción del bloque propio podría “arrastrar” a más diputados del PRO que se sienten “maltratados” e incómodos en la convivencia bajo el mismo techo con el macrismo.

Es el caso de, por ejemplo, Sabrina Ajmechet, quien ingresó en el cuarto lugar de la nómina de LLA a quien el ex presidente Mauricio Macri no le dedicó ni una mención.

El líder del PRO ni siquiera apoyó globalmente al partido violeta y solo se limitó a respaldar a Fernando de Andreis, quien ingresó quinto en la lista, por debajo de Ajmechet.

Macri tampoco verbalizó su apoyo hacia Laura Rodríguez Machado, diputada electa por Córdoba en la lista de LLA. El ex mandatario había operado muy fuertemente para que ese lugar en la lista recayera en la ex diputada nacional nacida en El Líbano Soher El Sukaria, pero fue poco lo que pudo hacer.

Sabrina Ajmechet. Foto: Prensa Diputados

Al margen de Arabia, Ajmechet y Rodríguez Machado, hay otros diputados con terminal política en Bullrich que están repensando su futuro político, como Silvana Giudici, Alejandro Bongiovanni y Patricia Vásquez.

El “ninguneo” del exmandatario a los diputados vinculados a Bullrich es consistente con la decisión que tomó a fines de agosto, cuando echó a Arabia como vicepresidente del partido como castigo por la ligazón del legislador con las posturas libertarias.

Fuentes cercanas a Arabia señalaron a la agencia Noticias Argentinas que “la decisión está tomada” y lo que está en el aire todavía es si habrá otros diputados del PRO que seguirán sus pasos.

Aclararon además que la maniobra “es contra Mauricio. Lo que hizo que pongamos quinta a fondo es Macri diciendo que el PRO va a presentar un candidato a presidente en 2027 por fuera de (Javier) Milei. ¿Imaginate si alguien del radicalismo o la Coalición Cívica decía en el 2017 que ellos iban a plantear un candidato presidencial propio? Macri los hubiera asesinado con razón”.

“Macri está perdido y mal asesorado”, concluyeron en el entorno del diputado bullrichista sobre el juego del jefe del PRO en su relación con el Gobierno libertario.