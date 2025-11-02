En medio de la reestructuración del Gabinete, Javier Milei viaja a Miami para participar de una cumbre global junto a Donald Trump

El mandatario participará del America Business Forum. No descartan una nueva reunión entre ambos exponentes.

Javier Milei y Donald Trump. Foto: REUTERS

En medio de la reestructuración del Gabinete, el presidente Javier Milei volverá esta semana a Estados Unidos para participar del America Business Forum, una cumbre de líderes mundiales que se celebra en la ciudad costera de Miami, de la que formarán parte su par Donald Trump, la premio Nobel de la Paz 2025 María Corina Machado y hasta el astro del fútbol argentino Lionel Messi.

Según trascendió, el próximo miércoles, el mandatario le tomará juramento al flamante jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en Casa Rosada, en horas del mediodía, y luego partirá pasadas las 15 en lo que configurará su viaje número 14 a Estados Unidos.

Javier Milei tras el triunfo de La Libertad Avanza en las elecciones legislativas 2025. Foto: REUTERS

El evento tendrá lugar en el Kaseya Center, estadio del equipo de la NBA de los Miami Heat, y será conducido por Bret Baier, presentador de la cadena Fox News.

De acuerdo al comunicado que difundió el America Business Forum, la lista completa de oradores confirmados incluye a Trump; Milei; Machado; Messi; Eric Schmidt, ex CEO y presidente de Google; Rafael Nadal, leyenda del tenis mundial; Jamie Dimon, presidente y CEO de JPMorgan Chase; Will Smith, actor; Ken Griffin, fundador y CEO de Citadel; Gianni Infantino, presidente de la FIFA; Stefano Domenicali, presidente y CEO de Fórmula 1, y Adam Neumann, cofundador de Flow.

Por estas horas, la Casa Rosada trabaja en la lista de reuniones que el mandatario protagonizará, aunque no descartan la posibilidad de que vuelva a concretar un intercambio informal con el republicano Donald Trump pese a las complicaciones en la agenda de ambos.

El viaje se da en un contexto de cambios para el Poder Ejecutivo que cerró la semana con la renuncia de Guillermo Francos por “los persistentes trascendidos” sobre su futuro, y el posterior anuncio de la sustitución de Adorni, y del ministro del Interior, Lisandro Catalán, cargo que aún permanece vacante.

Antes de irse, el mandatario deberá clarificar el lugar ocupará el asesor presidencial, Santiago Caputo, en la administración, ante el creciente pedido de los propios para que abandone las sombras y desembarque formalmente en el equipo que rodea al mandatario. Por estas horas, persisten las negociaciones, y no hay precisiones respecto al futuro del consultor.