Manuel Adorni jura como jefe de Gabinete: por qué se demora la asunción de Diego Santilli como ministro del Interior

Javier Milei y Diego Santilli. Foto: X @diegosantilli

El próximo miércoles, el presidente Javier Milei tomará juramento como nuevo jefe de Gabinete a Manuel Adorni, mientras la asunción de Diego Santilli al frente del Ministerio del Interior se demorará al menos por unos 10 días.

La ceremonia de jura de Adorni está pautada para las 12 del 5 de noviembre. Esa tarde, Milei debe abordar un vuelo hacia Miami para participar al día siguiente de un foro de líderes políticos y de los ámbitos empresariales y deportivos.

Manuel Adorni reemplaza a Guillermo Francos como jefe de Gabinete. Foto: NA

El acto será en el Salón Blanco del primer piso de la Casa Rosada, donde la semana pasada el presidente puso en funciones al flamante canciller Pablo Quirno, como parte de los cambios que dispuso en su gabinete tras las elecciones legislativas.

Por qué se demora la asunción de Diego Santilli

En cuanto a Santilli, su toma de posesión en el cargo de ministro del Interior se demorará cerca de 10 días debido a que el dirigente debe presentar una doble renuncia.

Al haber sido electo diputado, el ex candidato del PRO debe renunciar tanto a su actual banca y a la que obtuvo en las elecciones del 26 de octubre, a la vez que la Cámara Electoral debe aceptar a su reemplazante, un proceso que demandará unos diez días.

Diego Santilli y Javier Milei. Foto: X @diegosantilli

Además, se espera que este martes se habilite la comisión de Presupuesto, que también integra Santilli.

De todos modos y pese a no haber asumido sus cargos, ambos funcionarios participaron este lunes de la reunión de Gabinete que encabezó Milei.

Javier Milei encabezó la primera reunión con el nuevo Gabinete

El presidente reunió este lunes por primera vez a su nuevo Gabinete en Casa Rosada e iniciará la segunda etapa de su gestión. Fue la cumbre inaugural de los flamantes nuevos integrantes del equipo: Manuel Adorni, Diego Santilli y Lisandro Catalán.

La reunión tuvo lugar en Casa Rosada, pasadas las 9:40 de la mañana, y contó con la presencia de Karina Milei, Sandra Pettovello, Martín Menem y Santiago Caputo, además de los nuevos designados: Manuel Adorni como jefe de Gabinete y Diego Santilli como Ministro del Interior. Asistió además el Canciller Pablo Quirno, para quien también fue su primera reunión de Gabinete.

Reunión del nuevo Gabinete. Video: Presidencia

Participaron además Martin Menem, Presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, y Santiago Caputo, asesor presidencial y parte del triángulo de hierro del presidente junto a Karina.

Esta reunión dejó entrever que Diego Santilli asumirá un rol clave dentro del esquema oficial: será el nexo entre la Casa Rosada y los gobernadores, además de actuar como puente directo con el Congreso de la Nación para impulsar las reformas pendientes, entre ellas la laboral e impositiva.