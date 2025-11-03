Mauricio Macri celebró la designación de Diego Santilli como ministro del Interior: “Gran oportunidad para el futuro de Argentina”

El expresidente señaló que la incorporación del “dirigente del PRO de gran experiencia” al Gobierno de Javier Milei es “muy positiva”.

Mauricio Macri y Diego Santilli. Foto: NA

El ex presidente Mauricio Macri celebró la designación de Diego Santilli como nuevo ministro del Interior y aseguró que “es una incorporación muy positiva”.

El líder del PRO sostuvo que Santilli “podrá articular con los gobernadores la implementación de las reformas” que el Gobierno de Javier Milei pretende llevar a cabo.

Javier Milei en Tres de Febrero. Foto: REUTERS

“Quiero felicitar a Diego Santilli por su designación como nuevo ministro del Interior. Es una incorporación muy positiva para el Gobierno”, comenzó explicando Macri en redes sociales.

Y añadió: “Como dirigente del PRO de gran experiencia, confío en que, en este momento clave, podrá articular con los gobernadores la implementación de las reformas que necesitamos. Esta es una gran oportunidad para el futuro de la Argentina que todos queremos que salga bien”.

El ex mandatario había cuestionado la designación de Manuel Adorni como jefe de Gabinete, por considerar que no tiene experiencia para el cargo.

Macri estaba junto a Milei en la quinta de Olivos el viernes último cuando se conoció la renuncia de Guillermo Francos y el nombramiento del ahora ex vocero.

Macri tras el encuentro con Milei en Olivos: “No logramos ponernos de acuerdo”

En horas de la tarde del sábado 1° de noviembre, Macri realizó un contundente análisis posterior al encuentro con Milei en Olivos, que se vio atravesado por las renuncias de los ministros Guillermo Francos y Lisandro Catalán.

“Ayer fui invitado a comer por el presidente Milei en Olivos, en agradecimiento por el apoyo que le di en la semana más difícil de su gobierno antes de las elecciones. En el encuentro hablamos sobre los temas pendientes. La idea era pensar la mejor manera de reforzar los equipos y prepararse para esta segunda etapa, pero no logramos ponernos de acuerdo”, lanzó.

“La salida de un hombre con capacidad y equilibrio como Guillermo Francos, que para la ciudadanía representaba sensatez, para ser reemplazado por otro sin experiencia, no parece ser una buena noticia. Como le mencioné, existía la posibilidad de reemplazar a Francos por otra persona idónea de su equipo, con un perfil más técnico y mayor capacidad de conducción y coordinación de equipos, como Horacio Marín, actual presidente de YPF, que reúne todas las condiciones por su experiencia previa”, consideró sobre el ahora exjefe de Gabinete.

Mauricio Macri y Guillermo Francos. Foto: NA

Además, Macri cuestionó la hoja de ruta del Gobierno de cara a las próximas semanas -tras la victoria en las elecciones- por sus propias disputas internas. “Lamento esta situación porque, tras el esfuerzo realizado, la revalidación de la gente en las urnas y el apoyo inédito de Estados Unidos, el país se encuentra frente a una oportunidad histórica que no puede desaprovechar”, consideró.

“Como el presidente ha dicho públicamente, yo no he pedido ni pediré nada a título personal, pero me veo obligado a hacer mi aporte y a expresar mis preocupaciones porque nos une el futuro del país”, concluyó.