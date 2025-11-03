Pablo Quirno recibió a Peter Lamelas con vistas a destrabar el acuerdo comercial con EEUU

El canciller se reunió con el embajador estadounidense en argentina en el marco de “una etapa de máximo nivel de relacionamiento bilateral, con el impulso de los presidentes Javier Milei y Donald Trump”.

Pablo Quirno y Peter Lamelas. Foto: Cancillería

El canciller Pablo Quirno recibió este lunes al flamante embajador de Estados Unidos en Argentina, Peter Lamelas, con quien trabaja para destrabar el acuerdo comercial con ese país.

A través de sus redes sociales, la Cancillería informó que el exsecretario de Finanzas recibió copia de las cartas credenciales y destacó: “Es un honor recibirlo en una etapa de máximo nivel de relacionamiento bilateral, con el impulso de los presidentes Javier Milei y Donald Trump”.

Lamelas llegó el viernes al país para asumir su nuevo rol en medio del fortalecimiento económico y político entre ambos gobiernos.

Es en ese marco que crece la expectativa por firmar el tan ansiado acuerdo comercial, que consiste en la baja recíproca de aranceles para más de cincuenta productos argentinos.

Desde el país norteamericano aseguran que una de las condiciones de los acuerdos es reducir la influencia de China en la Argentina. A su vez, crece la presión para conseguir mejores posiciones comerciales para empresas estadounidenses en la producción de litio, uranio, gas y petróleo, entre otros.

Javier Milei y Peter Lamelas, embajador de Estados Unidos. Foto: NA.

Lamelas afirmó que habrá “grandes noticias”

Semanas atrás, Lamelas había expresado que Argentina y EEUU buscan avanzar en el acuerdo comercial: “Pronto tendremos grandes noticias”, adelantó entonces.

Y agregó: “Tengo confianza en el futuro de nuestra duradera amistad con el pueblo argentino y soy optimista de que Argentina está en el camino correcto hacia la prosperidad como república democrática, de libre mercado y soberana”.