Desde Casa Rosada, Catalán habló sobre su salida como ministro del Interior: “Nadie puede condicionar al Presidente”

Lisandro Catalán habló en medio de la transición de funcionarios que está llevándose a cabo en Casa Rosada. Qué dijo sobre el presidente Javier Milei.

El exfuncionario habló sobre su vínculo con Milei en este contexto. Foto: Argentina.gob.ar

Lisandro Catalán renunció a su cargo como ministro del Interior de la Nación el pasado viernes 31 de octubre y se sumó Guillermo Francos a su salida del Gobierno. En medio de su visita a Casa Rosada para formalizar la transición, habló sobre este tema y profundizó en torno al vínculo con Javier Milei.

"Vine a juntarme con Santilli para ponernos también al tanto de cómo queda el ministerio, los temas pendientes y ayudar, obviamente, en esta etapa que le toca continuar a él", expresó en primera instancia este martes 4 de noviembre.

Catalán dialogó con la prensa acreditada en Casa Rosada en el marco de su arribo para despedirse de su equipo y comenzar la transición en el cargo. El ahora exministro también aprovechó para hablar de Milei y negó irse molesto con el líder de La Libertad Avanza.

“En absoluto. Aparte, la responsabilidad y la competencia de elegir los colaboradores del presidente es del presidente. Él meditó que había que iniciar una nueva etapa y, por supuesto, nadie puede molestarse ni condicionar al presidente en la elección”, consideró.

El funcionario presentó su renuncia. Foto: Captura de pantalla TN

Adorni le respondió a Mauricio Macri tras su designación como jefe de Gabinete

Adorni asumió sus funciones nuevas el próximo lunes y la ceremonia de jura está pautada para las 12 del 5 de noviembre, dejando atrás el rol de vocero presidencial. En este contexto, el presidente del PRO tuvo una reunión con Javier Milei y al salir de ella declaró: “No pudimos ponernos de acuerdo”.

Adorni afirmó: “Mal que le pese, el Gabinete lo elige el Presidente” y calificó de “injustas” a las declaraciones de Macri, ya que dijo que el tuit “le llamó la atención”, más que sorprenderlo.

El vocero presidencial se refirió al caso Espert - Machado. Foto: Prensa Gobierno

En este sentido, Adorni cuestionó la postulación que hizo Mauricio Macri de Horacio Marín como apto para el cargo ya que ahora es presidente de YPF y “lo pone en una situación incómoda” por tener proyectos a largo plazo en esa empresa. “Me llamó anoche consternado por la situación en la que se vio envuelta”, agregó.