Más cambios en el Gobierno: renunció Cecilia Loccisano, Viceministra de Salud de la Nación

Renunció Cecilia Loccisano. Foto: X @LoccisanoCeci

En medio de los constantes cambios de nombres en el Gobierno, renunció Cecilia Loccisano, Viceministra de Salud de la Nación.

“El día de hoy presenté mi renuncia al Ministro de Salud, Mario Lugones, al cargo de Secretaria de Gestión Administrativa y Viceministra de Salud de la Nación”, expresó en un mensaje en redes sociales.

Y agregó: “Durante muchos años tuve el honor de formar parte de este Ministerio, aportando mi experiencia y conocimiento al servicio de la salud de los argentinos”.

“Este recorrido me permitió acompañar grandes transformaciones y desafíos que fortalecieron mi compromiso con una gestión eficiente, responsable y enfocada en quienes más lo necesitan”, sumó Loccisano.

“Desde el lugar en el que me encuentre, seguiré acompañando y trabajando para contribuir al desarrollo de un sistema de salud moderno, menos burocrático y cercano a las verdaderas necesidades de las personas”, cerró, para luego agradecerle al presidente Javier Milei y al ministro Lugones “por la confianza y oportunidad de haber sido parte del equipo”.