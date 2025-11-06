Cristina Kirchner cuestionó el juicio de la Causa Cuadernos: “Otro show en Comodoro Py”

La expresidenta de la Nación habló en su cuenta de X sobre el juicio que inicia este jueves, donde está procesada junto a otras 86 personas.

Cristina Kirchner - Cuadernos de coimas K

Cristina Fernández de Kirchner señaló como un “show” el inicio del juicio en la Causa Cuadernos. Allí, la expresidenta de la Nación será una de las 87 personas imputadas en el caso que investiga una trama de corrupción.

A través de su cuenta de X, señaló: “Hoy comienza otro show judicial en Comodoro Py. Parece que no les bastó con meterme presa y proscribirme de por vida en la causa Vialidad: necesitan mantener viva la OPERETA JUDICIAL para seguir presionando y, sobre todo, distraer la atención”.

Porque este circo, como los… — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) November 6, 2025

“Porque este circo, como los anteriores, no tiene calendario judicial: tiene calendario político. Mantuvieron la “operación cuadernos truchos” en la heladera, siempre lista para descongelarla cuando hiciera falta", siguió en su extenso mensaje en Twitter.

Además, cuestionó el momento en el que se lleva adelante el juicio: “Y ahora… arranca justo cuando se discute el futuro del trabajo y de las jubilaciones, en lo que constituye una verdadera agenda judicial al servicio del ajuste".

“Así es que llegamos a este escandaloso bodrio judicial de cuadernos truchos reescritos 1.500 veces y “arrepentidos” a los que más bien habría que llamar “extorsionados”, sumó también CFK.

Cristina Kirchner en su casa de Constitución junto a la militancia. Foto: Prensa

Incluso apuntó contra Mariano Cúneo Libarona, actual ministro de Justicia: “Y si no me creen a mí, pregúntenle al actual Ministro de Justicia del gobierno de Milei, Dr. Mariano Cúneo Libarona, cuando en 2018, como abogado defensor de uno de los empresarios detenidos y extorsionados, dijo que su defendido “si no sale en libertad en breve lapso va a mentir y va a involucrar a alguno”. En ese momento sostuvo: “Tenés que arrepentirte, confesar algo e involucrar gente. Si decís que sos inocente quedás preso”. Textual".

“No tengo miedo. Sé que la historia, como siempre, pondrá las cosas en su lugar. Podrán inventar causas, manipular jueces o escribir fallos… pero no van a detener la organización del peronismo y de todo el campo nacional y popular, frente al saqueo que están perpetrando y que piensan profundizar para los próximos meses", indicó Cristina Kirchner en su perfil de X.

Cristina Kirchner en Corrientes. Foto: Prensa

“P/D: Mientras tanto… De la mano de Caputo y el JP Morgan, avanza el segundo mega endeudamiento de la Argentina por miles de millones de dólares que nunca nadie vió, ni verá; pero que hipoteca el presente y el futuro de varias generaciones", escribió la expresidenta de la Nación.

Y completó en su posteo: “Eso sí… sin que ningún fiscal los acuse, ni ningún juez los juzgue por el latrocinio… y con los argentinos endeudados y viviendo cada vez peor: la plata no alcanza y trabajo no hay“.