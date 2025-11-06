Chau Ezequiel Atauche: Patricia Bullrich es la nueva presidenta del bloque de La Libertad Avanza en el Senado

Patricia Bullrich celebró su incorporación como nueva jefa del bloque de La Libertad Avanza en la Cámara de Senadores mientras define su salida como ministra de Seguridad.

Será la nueva presidenta del bloque de La Libertad Avanza en el Senado.

Patricia Bullrich se convirtió en la nueva presidenta del bloque de La Libertad Avanza en el Senado. La ministra de Seguridad celebró su designación mientras se prepara para desembarcar en la Cámara el próximo 10 de diciembre y abandonar sus funciones. Ezequiel Atauche, el presidente durante los últimos dos años, le cederá el lugar.

“Muchas gracias al Presidente Javier Milei y a la presidenta del partido, Karina Milei, por confiar en mí para encabezar el Bloque de La Libertad Avanza en el Senado. Se vienen reformas muy importantes para los argentinos y voy dejar todo para lograr los cambios que el país necesita”, expresó Bullrich en su cuenta oficial de Twitter.

Patricia Bullrich. Foto: EFE.

De esta manera, Ezequiel Atauche, senador de La Libertad Avanza por Jujuy y quien presidió el bloque en el Senado, dejará de hacerlo para cederle el lugar a Bullrich. “Hace 2 años quienes formamos parte del proyecto político de Javier Milei asumimos el compromiso de gobernar la Argentina. Hoy ese camino da un nuevo paso. Patricia Bullrich será una pieza fundamental del nuevo Congreso y confío en su liderazgo para enfrentar las transformaciones que se vienen”, sostuvo Atauche en sus redes sociales.

“Ha sido un orgullo presidir el bloque durante estos dos años y se que junto a Patricia trabajaremos de sol a sol para avanzar en los acuerdos que Argentina necesita para ser grande otra vez”, concluyó.

Milei recibió a los diputados y senadores electos por La Libertad Avanza

La principal búsqueda estuvo en las leyes de reformas clave que pretende impulsar para la segunda mitad de su mandato, entre ellas la tributaria y la laboral.

En el Salón Héroes de Malvinas de la Casa Rosada. Foto: Prensa Presidencia

Fueron unos 60 los dirigentes libertarios que desembarcaron desde las 13 en la sede gubernamental. Los que no fueron convocados ingresaron en la lista oficialista, pero por parte del PRO, en el marco de la alianza electoral que cerraron con el oficialismo.