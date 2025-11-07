Así fue la llegada de Milei a la Cena de Gala de la CPAC: entró con Panic Show, bailó Village People y dijo que el Gobierno “evitó que la Argentina cayera por el precipicio”

El presidente participó del America Business Forum en Miami, tuvo una intervención en la Cena de Gala a la noche y prepara su desembarco en el conversatorio “Nuevas oportunidades de inversión en Argentina” del Council of the Americas.

El presidente disertó en la noche del jueves 6 de noviembre. Foto: Captura de pantalla Oficina del Presidente

Javier Milei se encuentra en medio de una breve gira por Estados Unidos y luego de participar del America Business Forum en Miami, tuvo una intervención en la Cena de Gala de la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC), donde disertó y hasta se volvió viral por bailar Ymca de Village People a lo Donald Trump, quien lo hizo cuando derrotó a Kamala Harris en las elecciones.

La llegada de Milei a la Cena de Gala de la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC) se dio en horas de la noche del jueves 6 de noviembre, jornada en la que también estuvo en el America Business Forum. El presidente entró con Panic Show de La Renga y saludó a casi todos los presentes en el lugar.

La Cena de Gala de la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC) se llevó adelante en en Mar-a-Lago, Florida. Foto: Prensa Gobierno

Además, cuando se subió a disertar, bailó YMCA de Village People recordando aquel video viral de Donald Trump. “Nuestro Gobierno se dedicó durante los últimos dos años a evitar que la Argentina cayera por el precipicio”, sostuvo. Además, convocó a “afianzar el camino emprendido”.

"Los socialistas en nuestro país nos acusan de entregar la soberanía. Ellos entienden por soberanía el destruir la moneda nacional y multiplicar la pobreza y la miseria", agregó Milei, quien estuvo acompañado por la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei; el canciller, Pablo Quirno; y el ministro de Economía, Luis Caputo, entre otras autoridades.

A las 12 del mediodía del viernes 7 de noviembre, el líder de La Libertad Avanza participará en el conversatorio “Nuevas oportunidades de inversión en Argentina” del Council of the Americas.

Cómo sigue la agenda de Milei

Estará este viernes desde las 12 en el Council of the Americas. Su actividad deljueves culminó con una exposición en la Cena de Gala de la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC) en Mar-a-Lago, Florida.

En territorio boliviano, Milei asistirá el sábado a las 11 a la sesión inaugural de la Asamblea Nacional Legislativa Plurinacional y saludará al flamante presidente del Estado Plurinacional, Rodrigo Paz Pereira.

Luego participará de la ceremonia de entrega del bastón de mando y emprenderá el regreso a Buenos Aires, con arribo previsto el sábado a las 17:35.