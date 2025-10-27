Diego Santilli habló tras su inesperada victoria en Buenos Aires: “La sociedad dijo ‘no vuelvo atrás’”

“La gente eligió creer”, dijo el flamante diputado por PBA de LLA. “La sociedad hoy te da el triunfo pero mañana te lo saca. Hay que ser muy responsables”, advirtió.

Diego Santilli. Foto: NA

El diputado representante de La Libertad Avanza en provincia de Buenos Aires, Diego Santilli, celebró el resultado de las elecciones legislativas de este domingo, afirmando que “la gente eligió creer” y destacó el llamado al diálogo que hizo el presidente Javier Milei.

“Estábamos 14 puntos abajo, era un montón lo que había que descontar. Fue una tarea difícil, pero me parece que el ciudadano bonaerense eligió el cambio”, destacó Santilli.

Diego Santilli junto a Patricia Bullrich, ambos ganadores en las elecciones legislativas. Foto: REUTERS

Estas palabras, el flamante ganador en Provincia para el oficialismo dialogó con el programa ‘Esta mañana’ que conduce Ignacio Ortelli en Radio Rivadavia y resaltó que “la sociedad de la provincia de Buenos Aires decidió ir hacia adelante”, por lo que su figura “estuvo ahí para plasmar el triunfo del presidente Milei”.

Santilli: “La sociedad dijo ´no vuelvo atrás´"

“Hicimos una alianza LLA-PRO en provincia de Buenos Aires y en muchos distritos, que lo que hizo Mauricio Macri fue, en definitiva, fue escuchar a la sociedad que en 2023 puso a liderar a Javier Milei”, analizó Santilli.

Y en ese sentido destacó que en el búnker oficialista anoche “se vio un Presidente que convocó a todos aquellos que creen que Argentina necesita un cambio para las transformaciones”.

“El salto es cualitativo porque la sociedad decidió eso. Dijo ´no vuelvo atrás´, y le costó y le cuesta, pero eligió creer”, destacó el diputado de LLA que obtuvo más del 41% de los votos en PBA.

Santilli se convirtió en nuevo diputado en Provincia de Buenos Aires por LLA. Foto: NA

“El Presidente tuvo un gesto de ir a buscar a todos aquellos que hicieron un cambio en 2024 y que hay que hacer en 2026”, agregó. “No podemos volver a cometer errores y esto nos obliga a tener mucha más responsabilidad”.

“Hay que entender el tiempo que viene. La sociedad no dejó este mapa electoral en todo el país porque sí: al que ganó le dio la responsabilidad de las reformas, y a los gobernadores que hacen su trabajo en sus provincias, les dijo que vayan para adelante con las reformas”, cerró Santilli.