Próximo destino, Bolivia: Milei se reunió con empresarios de destacadas compañías en Nueva York y finalizó su agenda en EEUU

El encuentro de Javier Milei con empresarios se dio al mediodía del viernes 7 de noviembre y prepara su desembarco en Bolivia para la asunción de Rodrigo Paz, el nuevo presidente del país vecino.

En el Council of the Americas en la ciudad de Nueva York. Foto: Oficina Presidente

Javier Milei mantuvo una reunión con empresarios de destacadas compañías en el Council of the Americas en la ciudad de Nueva York. El líder de La Libertad Avanza, que estuvo acompañado de Luis Caputo y Pablo Quirno, finalizó su agenda en Estados Unidos y se prepara para viajar a Bolivia, ya que estará en la asunción del nuevo presidente Rodrigo Paz.

Gira de Milei por EEUU: cómo fueron los últimos días del presidente

La gira de Milei por Estados Unidos comenzó el miércoles a la madrugada, cuando viajó desde Buenos Aires hacia Miami en un vuelo especial. El jueves 6, disertó en el America Business Forum, evento que reunió a personalidades como Lionel Messi, Rafa Nadal, Jeff Bezos, Donald Trump, entre otros.

En la misma jornada, pero a la noche, participó de la Cena de Gala de la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC). Poco tiempo después de su intervención, partió hacia Nueva York: este viernes 7 estuvo en el conversatorio “Nuevas oportunidades de inversión en Argentina” del Council of the Americas con empresarios de destacadas compañías.

Javier Milei en el America Business Forum. Foto: REUTERS

A las 19 del mismo viernes, un avión llevará al Presidente y su comitiva hacia Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, donde arribará a las 3 de la madrugada del sábado. En otro vuelo que será a las 9.30 de la mañana, partirá rumbo a la ciudad de El Alto, donde participará de la Solemne Sesión Inaugural de la Asamblea Nacional Legislativa Plurinacional y estará en la ceremonia de entrega del bastón presidencial de Rodrigo Paz Pereira, el nuevo jefe de Estado del país vecino.

A las 14, volverá a Buenos Aires con la mira puesta en la reestructuración del Ejecutivo con los cambios que se dieron en los últimos días, reforzar el diálogo con gobernadores y proyectar reformas en medio de la reconfiguración del Congreso.