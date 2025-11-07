Tras hablar en el America Business Forum, continúa la gira internacional de Javier Milei: cómo sigue su agenda

El presidente de la Nación encara la parte final de su recorrido por Estados Unidos y comienza su retorno a Argentina, que tendrá una escala en Bolivia.

Javier Milei en el America Business Forum. Foto: REUTERS

Javier Milei ya completó la primera parte de su viaje a Estados Unidos, donde se presentó en el America Business Forum en Miami. Esta vez, el presidente de la Nación se traslada a Nueva York para participar del conversatorio “Nuevas oportunidades de inversión en Argentina” en el Council of the Americas.

Cabe recordar que la agenda del presidente también incluye una escala en Bolivia, en el marco de la asunción de Rodrigo Paz Pereira, nuevo presidente electo.

Javier Milei en el America Business Forum. Foto: REUTERS

En detalle, el líder de La Libertad Avanza estará este viernes desde las 12 en el Council of the Americas. Su actividad de este jueves culminó con una exposición en la Cena de Gala de la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC) en Mar-a-Lago, Florida.

En territorio boliviano, Milei asistirá el sábado a las 11 a la sesión inaugural de la Asamblea Nacional Legislativa Plurinacional y saludará al flamante presidente del Estado Plurinacional, Rodrigo Paz Pereira.

Luego participará de la ceremonia de entrega del bastón de mando y emprenderá el regreso a Buenos Aires, con arribo previsto el sábado a las 17:35.

Rodrigo Paz. Foto: REUTERS

Milei había emprendido su viaje número 14 a Estados Unidos para participar del America Business Forum, una cumbre de líderes mundiales que se celebró en la ciudad de Miami y extendió su viaje a tierras bolivianas para la asunción de Pereira.

Milei habló de la reforma laboral en el America Business Forum

El líder de La Libertad Avanza destacó el proyecto de la reforma laboral que quiere implementar el oficialismo para “actualizar las condiciones bajo las cuales se genera empleo, acomodándolas a estándares internacionales para incorporar trabajadores al sistema formal”.

En este sentido, reiteró que el Congreso que quedará conformado a partir del recambio del 10 de diciembre será el “más reformista de la historia”.

El “golpe económico” del Congreso que mencionó Milei en Miami

El presidente dijo que durante la campaña para las elecciones legislativas sufrió un “golpe económico que la oposición intentó llevar a cabo en el Congreso” y generó que “la economía se viera ralentizada, generando incertidumbre y malestar en los ciudadanos”.

“Una vez despejado el ruido político, el mercado argentino tuvo su mayor suba histórica en un día, en una semana y sigue subiendo, al margen de que además bajó el Riesgo País más de 400 puntos”, afirmó Milei desde Miami.

El presidente habló pasadas las 18 horas del jueves 6 de noviembre. Foto: EFE

Milei habló del triunfo de La Libertad Avanza en las elecciones legislativas del 26 de octubre

“Viene de una victoria histórica en las elecciones legislativas”, expresó Milei, quien además señaló que hizo “todo lo que la política clásica decía que no había que hacer, y lo único que nos guio en la toma de posiciones fueron los criterios éticos y morales”.

“Los argentinos de bien respondieron con un gran triunfo”, valoró el jefe de Estado desde el America Business Forum de Miami.