Así fue el saludo entre Milei y Rodrigo Paz: charlaron de Boca y River y se anticipó una “agenda en común” entre Argentina y Bolivia

Javier Milei participó de la ceremonia de asunción de Rodrigo Paz, nuevo presidente de Bolivia. El cercano saludo entre los mandatarios donde charlaron de fútbol por Boca y River y la confirmación de ambos para mantener una relación estrecha entre ambos países.

El líder de La Libertad Avanza estuvo en la asunción de Paz como nuevo presidente de Bolivia. Foto: Captura de pantalla Prensa Gobierno

Javier Milei terminó su gira por Estados Unidos y antes de volver a Buenos Aires, estuvo en Bolivia para participar de la ceremonia de asunción de Rodrigo Paz Pereira, el nuevo presidente. Posterior al evento, se saludaron, charlaron de fútbol con foco en Boca y River y luego prometieron ayudarse entre ambos países con el objetivo de mantener una relación estrecha.

El nuevo jefe de Estado boliviano recibió a Javier Milei y su comitiva conformada por Karina Milei y Pablo Quirno. Ambos mantuvieron un diálogo cálido por unos minutos y Rodrigo Paz comenzó a recordar los vínculos que tuvieron Bolivia y Argentina a lo largo de los años: allí mencionó un espacio conocido por él en el barrio porteño de La Boca que fue un disparador para distender la charla.

Javier Milei y Rodrigo Paz Pereira

“Yo era de Boca, mi canciller es de River”, lanzó en sintonía con su discurso de que dejó de ser hincha del Xeneize tras la asunción de Riquelme como presidente y exponiendo de qué cuadro es Pablo Quirno. “Yo soy de Independiente”, reveló el mandatario boliviano para la sorpresa de los presentes.

“Mi ciudad Tarija, que es frontera con Salta y Jujuy, el debate es entre River y Boca. Raro somos los que somos de Independiente”, dijo al afirmar que es seguidor del fútbol argentino. Además, contó que pasó muchas fiestas de Año Nuevo en Salta por ser muy cercanos a la provincia ubicada en el norte del país.

El presidente y su comitiva presenció la asunción de Rodrigo Paz como nuevo jefe de Estado boliviano. Foto: Prensa Presidencia

“Agradecido, presidente. Y nos ponemos a la orden”, sostuvo Paz. “Por favor, un placer. En lo que los podamos ayudar...”, respondió Milei, quien recibió un comentario por parte del presidente boliviano que causó risas: “Nos nos va a ayudar mucho...”.

“Yo sé lo que estás recibiendo, te lo puedo decir por experiencia propia”, expresó Milei teniendo en cuenta en Bolivia volverá a gobernar la derecha después de 20 años y hay una cercanía ideológica entre los dos. “Buenos consejos nos van a dar y nosotros somos muy buenos para recibir consejos”, precisó Paz.

Como gesto simbólico, ambos mandatarios intercambiaron presentes: Milei obsequió un bolso de cuero, mientras que Paz Pereira entregó una piedra “bolivianita” de tono violeta, color que despertó entusiasmo en el presidente argentino por coincidir con el de su espacio político.