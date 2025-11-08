Superclásico caliente: los puntos que necesitan Boca y River para clasificar a los playoffs del Torneo Clausura 2025

No solo la tabla anual importa con la clasificación a la próxima Copa Libertadores. El actual torneo también es muy trascendente porque ninguno de los dos equipos tiene asegurado su pase a la fase eliminatoria.

Se viene el Superclásico del fútbol argentino entre Boca y River este domingo a las 16.30h. Se trata de un partido que, además de ser trascendental por el cruce que significa que se enfrenten estos dos equipos, también define posiciones decisivas para el Xeneize y el Millonario.

Ambos equipos se encuentran en puestos de playoffs, lo que implica que están clasificando a la siguiente instancia del Torneo Clausura, para pelear por el trofeo de campeón de este torneo argentino.

Se viene una nueva edición del Superclásico en La Bombonera.

Boca vs River: más que 3 puntos en un Superclásico muy caliente

Más allá de cómo llegan Boca y River, quizá este último envuelto en una crisis futbolística mucho más profunda que el Xeneize, lo que se juegan el domingo estos dos equipos es mucho más que solo 3 puntos de cara a lo que resta del torneo.

Si bien ambos están en los playoffs, ninguno de los dos tiene su clasificación asegurada y deben sumar puntos, principalmente en estas últimas dos fechas que quedan del torneo, antes de la fase de eliminación directa.

También, por supuesto, se juegan la clasificación a la próxima Copa Libertadores 2026: hoy Boca le lleva 4 puntos de ventaja a River y junto a Rosario Central (por tabla anual) sería uno de los dos equipos que estaría clasificando al próximo certamen continental.

Boca Juniors y la posibilidad de hacerse fuerte ante River como local. Foto: NA

River, por su parte, está en zona de Pre Libertadores, es decir, tendría que jugar una instancia más de clasificación para intentar jugar el torneo continental más prestigioso de esta parte del mundo del año entrante.

Cuántos puntos necesitan Boca y River para clasificar a los Playoffs

En definitiva, para clasificar a la instancia eliminatoria a falta de dos fechas para el final y 6 puntos en juego, Boca y River necesitan una cantidad de puntos diferentes para asegurar su pasaje.

El Xeneize en caso de ganar contra River se aseguraría su posición y su pasaje a la zona de playoffs.

River Plate necesita sumar de a tres para aspirar a clasificar. Foto: Federico Peretti via Reuters Con

El caso del Millonario es mucho más complicado y necesita de forma más imperiosa la victoria, dado que marcha sexto en su zona. En caso de perder o empatar, podría complicarse seriamente de cara a los playoffs, teniendo en cuenta que en la última fecha visitará a Vélez, un rival sumamente complejo, que podría dejar eliminados a los de Marcelo Gallardo.