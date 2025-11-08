Aumento al Garrahan, noveno RIGI y Milei en Estados Unidos: los principales hechos de la semana del Gobierno

Manuel Adorni, flamante jefe de Gabinete, hizo un listado en sus redes sociales de las principales acciones y novedades del Gobierno que lidera Javier Milei.

Javier Milei y Manuel Adorni en el Vaticano. Foto: REUTERS/Yara Nardi.

A través de su cuenta de X, Manuel Adorni, flamante jefe de Gabinete, detalló los hechos más relevantes de la semana del Gobierno que lidera el presidente Javier Milei. Desde acciones hasta resultados, el funcionario hizo un repaso que compartió en sus redes sociales.

Los principales logros de la semana del Gobierno, según Adorni

Entre las primeras novedades destacadas por Adorni, se registró el “aumento salarial del 61% para el personal de salud del Hospital Garrahan”.

- Se otorgó un aumento salarial del 61% para el personal de salud del Hospital Garrahan



- El Gobierno Nacional va a extender la Emergencia Agropecuaria por las inundaciones en las… — Manuel Adorni (@madorni) November 8, 2025

En el ámbito agropecuario, el Gobierno Nacional informó que “va a extender la Emergencia Agropecuaria por las inundaciones en las localidades bonaerenses de Bolívar, Nueve de Julio, Carlos Casares y Tapalqué hasta el 28 de febrero de 2026”, a la vez que esta medida se complementará con el aporte de “más de un millón de litros de gas oil para apoyar a los productores”.

En cuanto a indicadores económicos, se subrayó que “crecieron un 21% las exportaciones agroindustriales, el mejor desempeño para un septiembre en cuatro años”.

Manuel Adorni, vocero presidencial. Foto: NA.

A este dato se sumó que “aumentaron 16,9% las ventas de vehículos 0km en octubre respecto al mismo mes del 2024”. Respecto a la desregulación, el posteo mencionó que “se eliminaron 973 regulaciones obsoletas que le devuelven la libertad a la industria del vino”.

Además, Adorni, que reemplazó a Guillermo Francos en la Jefatura de Gabinetes de Ministros, informó sobre la llegada del “noveno proyecto RIGI, un nuevo puerto en Santa Fe con una inversión de USD 277 millones”.

En materia de seguridad, el informe señaló una disminución del “38% los secuestros extorsivos en el promedio anual de casos”, mientras que la cartera de Capital Humano anunció una acción relacionada con asignaciones: “El Ministerio de Capital Humano pedirá las sumas indebidamente percibidas por Cristina Fernández de Kirchner en concepto de asignaciones vitalicias”.

El presidente habló pasadas las 18 horas del jueves 6 de noviembre. Foto: EFE

Finalmente, se destacó la participación del primer mandatario en un evento internacional: “El Presidente Milei participó del America Business Forum junto a Donald Trump, Lionel Messi y otros líderes mundiales”.