Javier Milei cierra su gira internacional en Bolivia: agenda y detalles de sus actividades

El presidente de la Nación abandonó Estados Unidos para encarar la última parte de su recorrido. Todos los detalles, en la nota.

Javier Milei, presidente de Argentina. Foto: REUTERS

Javier Milei cerró sus actividades en Estados Unidos, país al que llegó en las últimas horas del pasado miércoles. El presidente de la Nación ya está en Bolivia, donde finalizará su gira internacional con su presencia en el acto de asunción de Rodrigo Paz, nuevo mandatario.

Junto a su comitiva, el líder de La Libertad Avanzan abandonó Estados Unidos este viernes por la tarde noche, para dirigirse en dirección a Santa Cruz de la Sierra.

Javier Milei tras las elecciones legislativas. Foto: REUTERS

Está previsto que Milei asista la Solemne Sesión Inaugural de la Asamblea Nacional Legislativa Plurinacional donde saludará al nuevo mandatario y luego, a las 13, formará parte de la ceremonia de entrega del Bastón de mando a Paz.

Posteriormente, una hora después, emprenderá el viaje de regreso a la Argentina, informaron fuentes oficiales.

Rodrigo Paz. Foto: REUTERS

Milei cerró su viaje a Estados Unidos con una reunión con empresarios

Este viernes, el presidente Javier Milei se reunió en la ciudad de Nueva York con empresarios de destacadas compañías en el Council of the Americas, a quienes invitó a invertir en la Argentina.

Milei estuvo acompañado por el ministro de Economía, Luis Caputo; el canciller Pablo Quirno y el embajador en los Estados Unidos, Alec Oxenford.

En el Council of the Americas en la ciudad de Nueva York. Foto: Oficina Presidente

La reunión se extendió por una hora y media, en la que el jefe de Estado expuso las reformas que buscará en el ámbito laboral e impositivo para mejorar el clima de negocios en el país.

Hasta ahora, la principal medida de la gestión libertaria en esa línea fue la implementación del RIGI, que establece exenciones impositivas para las empresas que vengan a invertir.

El encuentro se produjo luego del paso del mandatario por Miami, donde disertó en un foro de líderes de los ámbitos de la política, el deporte y la cultura.