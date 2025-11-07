Diego Santilli y Manuel Adorni comenzaron las reuniones con gobernadores para negociar el Presupuesto 2026 y las reformas

El futuro ministro del Interior y el jefe de Gabinete se juntaron en Casa Rosada con los mandatarios provinciales de Chubut, Ignacio Torres, y de Catamarca, Raúl Jalil, quienes aclararon que aún no conocen la “lera fina” para empezar a trabajar.

Manuel Adorni y Diego Santilli se reunieron con Ignacio Torres y Raúl Jalil. Foto: Presidencia

El futuro ministro del Interior, Diego Santilli y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, se reunieron este viernes por separado con los gobernadores de Chubut, Ignacio Torres, y de Catamarca, Raúl Jalil, para analizar la futura aprobación del Presupuesto 2026 y las reformas laboral y tributaria, proyectos sobre los que los mandatarios se mostraron en línea, aunque aclararon que aún no conocen la “lera fina” para empezar a trabajar.

Torres arribó a las 15.26 -con casi media hora de retraso- a la Casa Rosada y, tras el encuentro destacó ante la prensa acreditada la figura de Santilli, con quin comparte su origen en el PRO.

Al respecto, dijo que se trata de un dirigente con vocación de “diálogo y consenso, que es lo que necesita un ministro del Interior”.

Además, Torres confirmó que en la reunión se abordó la necesidad de que se apruebe el Presupuesto 2026 para tener “mayor previsibilidad”, pero aclaró que los proyectos de reforma laboral y tributaria “no están y lo importante es ver la letra fina”.

El chubutense destacó también que durante la reunión quedó ratificada la futura eliminación total de las retenciones a los hidrocarburos a cambio de que las empresas reinviertan las ganancias y se mostró además proclive a modernizar la legislación laboral, aunque quiso ser prudente ya que el proyecto aún no se conoce.

“Quienes están en contra de la reforma laboral tienen que explicar por qué tenemos 50% de empleo no registrado. Hay que blanquear trabajo que está en negro, garantizando los derechos adquiridos, hay que aggiornarse a futuro y estamos esperando la redacción del proyecto”, planteó.

Ignacio Torres en Casa Rosada para reunirse con Diego Santilli. Foto: Noticias Argentinas

Luego arribó Jalil, un gobernador peronista que había actuado como socio de la gestión libertaria en su primer año de gobierno al facilitar los votos de los legisladores de su provincia en el Congreso, aunque luego tomó distancia. Ahora, parece volver a estar dispuesto a actuar en sintonía con la Nación.

A esa segunda audiencia se sumó el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y luego el catamarqueño se retiró del edificio de Balcarce 50 sin hacer declaraciones a la prensa.

Cómo siguen las reuniones con gobernadores

Las reuniones se produjeron en el marco de la ronda de encuentros que Santilli puso en marcha con los mandatarios provinciales para analizar el Presupuesto 2026 y las futuras reformas que promueve la gestión de Milei tras el triunfo en las elecciones legislativas.

Como parte de esta ronda de encuentros, el lunes serán recibidos en Casa Rosada los gobernadores Marcelo Orrego (San Juan), Martín Llaryora (Córdoba) y Gustavo Sáenz (Salta).