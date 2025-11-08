Inundaciones en Buenos Aires: Patricia Bullrich visita 9 de Julio para coordinar el operativo de ayuda

La ministra de Seguridad participa del operativo que lleva adelante el Gobierno a fin de ayudar a los que más sufrieron por las lluvias y las posteriores inundaciones y anegamientos que se dieron en varias zonas de la Provincia.

La ministra de Seguridad habló de las inundaciones en zonas rurales y urbanas de la provincia de Buenos Aires. Foto: Captura de pantalla Vocería Presidencial

La actual ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien recientemente fue electa como senadora por la Ciudad de Buenos Aires en las últimas elecciones legislativas de octubre pasado, visita la localidad bonaerense de 9 de Julio para coordinar un operativo de asistencia tras las inundaciones que sufrió la Provincia producto de las últimas tormentas que se registraron allí hace días.

Patricia Bullrich visita 9 de Julio. Foto: Presidencia

Según fuentes oficiales que replicó la Agencia Noticias Argentinas, la agenda de Bullrich incluye dos encuentros clave en la zona afectada.

Los detalles del viaje de Patricia Bullrich a 9 de Julio

El detalle del viaje de Patricia Bullrich a esta localidad de la provincia de Buenos Aires señala que la ministra “mantendrá una reunión con intendentes en la Municipalidad de 9 de Julio”.

Luego, Bullrich “encabezará un encuentro con productores afectados en la Sociedad Rural de 9 de Julio”, agregó la misma fuente.

Esta visita de un alto cargo del Gobierno se da en el marco de las acciones del oficialismo para poder atender y dar respuesta a los damnificados por las últimas lluvias y tormentas.

Graves inundaciones en la provincia de Buenos Aires

La provincia de Buenos Aires se ve afectada con graves inundaciones que complican a más de cinco millones de hectáreas de su territorio.

La semana pasada, Bullrich criticó severamente la falta de respuestas locales -en un mensaje destinado al gobernador provincial, Axel Kicillof- y exigió un mayor compromiso por parte de las estructuras municipales y provinciales: “Esperemos que se pueda coordinar con las intendencias y que pongan todo su personal a poner piedras en los caminos para que se puedan circular, limpieza, el agua no la vamos a poder sacar, pero sí las vías de tránsito para que no haya personas aisladas”, sostuvo la actual ministra de Seguridad.

Distritos bonaerenses fueron afectados por el temporal. Foto: Presente Noticias

Cabe señalar que las lluvias recientes superaron registros históricos y el Ministerio de Seguridad identificó “una situación histórica”, dado que la caída de agua duplicó lo esperado para la época del año.

“Por encima de los 500 milímetros es una anomalía, eso es lo que ha generado esto”, destacó Bullrich. La última vez que había llovido así en la Provincia fue en el año 1970.