El Gobierno nacional confirmó la recuperación del cuerpo de Lior Rudaeff, el argentino-israelí asesinado por Hamás

Fue asesinado el 7 de octubre de 2023 y su cuerpo quedó en manos del grupo terrorista durante estos últimos dos años.

El Gobierno Nacional notificó en las últimas horas la recuperación del cuerpo de Lior Rudaeff, un argentino-israelí asesinado por el grupo terrorista Hamás el pasado 7 de octubre de 2023, día en que se produjo el ataque que desató la guerra que data desde hace más de dos años.

El cuerpo de Rudaeff había sido reclamado por el presidente Javier Milei en los últimos meses. A cambio, el gobierno israelí entregó a la Cruz Roja 15 cuerpos de palestinos que tenía bajo su control.

Mediante un comunicado de prensa que fue publicado en redes sociales, el Gobierno nacional señaló: “La Oficina del Presidente informa que ha sido restituido el cuerpo del argentino Lior Rudaeff, de 61 años, luego de más de dos años de su asesinato durante el ataque terrorista del 7 de octubre en Israel”.

“Lior nació en Argentina y vivía en el kibutz Nir Yitzhak junto a su esposa Yaffa, con quien tuvo cuatro hijos: Noam, Nadav, Bar y Ben”, describieron desde la Casa Rosada.

“Allí forjó una vida dedicada a su comunidad: más de cuatro décadas como voluntario, manejando ambulancias y prestando servicio en el equipo de respuesta a emergencias del kibutz”, agregaron.

¿Qué más se sabe sobre Lior Rudaeff, el rehén asesinado por Hamás?

Rudaeff nació en Buenos Aires, pero a los 8 años se mudó junto a su familia al kibutz Nir Yitzhak. Estaba casado y tenía cuatro hijos. Se desempeñaba como conductor de ambulancia y médico voluntario.

“Durante la masacre perpetrada por Hamás el 7 de octubre del 2023, Lior fue asesinado mientras defendía su comunidad”, se lee en el comunicado oficial argentino.

Además, aclararon que su cuerpo había sido secuestrado y trasladado a la Franja de Gaza, donde permaneció estos dos últimos años.

Como parte del acuerdo de paz entre Israel y Hamás con la intervención de Estados Unidos, es que se da este intercambio de rehenes y cuerpos entre ambos.

Mientras tanto, Milei manifestó su solidaridad con la familia de Rudaeff y reclamó una digna sepultura que “brinde consuelo después de tanto sufrimiento”.

Mi más profunda admiración y gratitud al Presidente @realDonaldTrump por su extraordinario liderazgo y su coraje para poner fin a la guerra, logrando además la liberación de todos los rehenes, entre ellos tres argentinos —Eitan Horn, Ariel y David Cunio—.



