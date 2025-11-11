Tragedia de Once: La Corte Suprema de Justicia dejó firme la condena a Julio de Vido

Un tribunal oral definirá si va a prisión. La sentencia de la Corte Suprema de Justicia a Julio de Vido, exministro de Planificación Federal.

La Corte Suprema de Justicia dejó firme la condena a cuatro años de prisión del exministro de Planificación Federal, Julio De Vido, al considerarlo partícipe necesario del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, en el marco de la tragedia ferroviaria de Once ocurrida el 22 de febrero de 2012 que causó la muerte de 51 personas.

Los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti rechazaron por “inadmisibles” los recursos del Ministerio Público Fiscal y de la defensa de Julio de Vido contra la sentencia que le impuso la pena de cuatro años de prisión e inhabilitación especial perpetua, accesorias legales y costas, en aplicación del artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.

Cabe destacar que la decisión judicial implica que la pena ya puede ejecutarse. Esto significa que Julio de Vido puede quedar detenido, dado que hasta el momento nunca estuvo preso en el marco de esta causa.

En 2018, el Tribunal Oral Federal N° 4 había condenado al ex ministro al considerar que no cumplió con su deber de controlar el uso de los fondos públicos asignados a la concesionaria Trenes de Buenos Aires (TBA). Si bien fue absuelto del delito de estrago culposo, vinculado a las muertes y lesiones ocasionadas por el accidente, se lo responsabilizó por el manejo irregular de los recursos.

Según el fallo, el Ministerio de Planificación no controló el destino del dinero a pesar de los informes públicos que advertían sobre el mal funcionamiento del servicio ferroviario de la línea Sarmiento.

La Cámara Federal de Casación Penal había confirmado la condena y la defensa recurrió ante la Corte Suprema. En 2024, el máximo tribunal confirmó la responsabilidad penal de De Vido por defraudación, aunque ordenó revisar el monto de la pena que finalmente fue fijada en cuatro años de prisión.

Con el rechazo a los planteos de las partes, la Corte Suprema dejó firme la condena y desestimó el último intento de la defensa que buscaba la prescripción de la causa.