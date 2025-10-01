Julio De Vido fue condenado a cuatro años de prisión en la causa por compra de gas licuado

También se condenó a Roberto Baratta a tres años y seis meses de prisión como coautor del delito, en el veredicto leído al término del juicio oral.
Canal 26
Por Canal 26
miércoles, 1 de octubre de 2025, 24:50
Julio De Vido - Sueños Compartidos
Julio De Vido - Sueños Compartidos

El Tribunal Oral Federal 7 condenó al ex ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, a cuatro años de prisión por administración fraudulenta agravada en la causa por compra de buques de gas licuado entre 2008 y 2009.

También se condenó a Roberto Baratta a tres años y seis meses de prisión como coautor del delito, en el veredicto leído al término del juicio oral.

Los jueces Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Castelli llegaron a ese veredicto por unanimidad, según pudo confirmar la Agencia Noticiad Argentinas de fuentes judiciales.

Piden endurecer la condena para Julio De Vido por la Tragedia de Once
Piden endurecer la condena para Julio De Vido por la Tragedia de Once

También se condenó a Nicolás Dromi, hijo del fallecido Roberto Dromi, a 3 años de prisión en suspenso, y se ordenó a los condenados que devuelvan 5 millones 523 mil dólares de manera solidaria en caso de que el veredicto quede firme.

También podría interesarte

WhatsApp deja de funcionar en estos celulares a partir de octubre 2025

WhatsApp deja de funcionar en estos celulares a partir de octubre 2025

Multas de tránsito por circular sin patente en el país: cuál es el monto que deberán pagar los infractores

Multas de tránsito por circular sin patente en el país: cuál es el monto que deberán pagar los infractores

De Vido y Baratta fueron juzgados por el pago de sobreprecios en la compra de GNL entre 2008 y 2015, que habría ocasionado al Estado una pérdida de casi 7 mil millones de dólares.

Baratta fue subsecretario de Coordinación y Control de Gestión del Ministerio de Planificación Federal durante el kirchnerismo, y junto a De Vido estaban procesados como supuestos coautores de “administración fraudulenta en perjuicio del Estado”.

En el debate oral, que se desarrolló de manera virtual a través de la plataforma Zoom, De Vido se limitó a agradecer al Tribunal, al igual que Baratta.

Todos habían sido procesados por el fallecido juez federal Claudio Bonadio, luego de una pericia que determinó que se pagaron sobreprecios por casi 7 mil millones de dólares, pero que luego se comprobó que contenía datos falsos y se le abrió una causa penal a su autor, el perito David Cohen.

Otro peritaje dispuesto en el caso determinó que se pagaron precios de mercado, pese a lo cual se entendió que había elementos para seguir adelante con la causa penal.