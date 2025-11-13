El municipio de Morón reforzó la seguridad con una nueva Guardia Urbana, más cámaras y un incremento de patrulleros

El intendente de Morón, Lucas Ghi, puso en marcha la nueva fuerza municipal de prevención ciudadana que ya recorre las calles del distrito. Los detalles.

El intendente Lucas Ghi brindó detalles de esta seguidilla de medidas. Foto: Viví el Oeste

La Municipalidad de Morón anunció un refuerzo en materia de seguridad y ya comenzó a implementarse una nueva Guardia Urbana, un incremento en las cámaras y más patrulleros. Las medidas fueron comunicadas por el intendente Lucas Ghi.

“Lo que nos mueve en estos momentos es seguir sumando recursos en pos de lo que tiene que ser la principal respuesta del Estado Municipal, que es la principal demanda de nuestra comunidad: la seguridad”, sostuvo el jefe comunal.

Morón reforzó el área de Seguridad

“Con planificación, con protocolos, que puedan ser una alerta temprana y que de este modo generemos, por un lado, políticas muy fuertes de prevención; y por otro lado, una respuesta inmediata”, agregó Ghi.

“La palabra es prevención. Que estos hombres y mujeres estén muy temprano desde la mañana frente a los colegios, se trasladen a los centros comerciales... dar todo un manto de respuesta temprana ante cualquier circunstancia que se presente”, indicó Damián Cardoso, secretario de Seguridad del municipio.

Los detalles de la nueva Guardia Urbana en Morón

Se trata de un cuerpo capacitado para observar, prevenir delitos y asistir a los vecinos. De ahora en más, de 6 a 14 y de 14 a 22, los integrantes de la Guardia Urbana comenzarán las jornadas en las estaciones de tren y se irán desplazando hacia los corredores escolares, centros comerciales y zonas bancarias.

Allanamientos y detenidos tras un importante operativo contra la venta de drogas en Morón

Una serie de allanamientos se desarrollaron en Morón el pasado viernes 24 de octubre, en el marco de un operativo contra el narcotráfico. Se llevaron adelante un total de 9 procedimientos, en los que se dio la detención de 6 personas.

Las personas que quedaron tras las rejas, cinco hombres y una mujer, eran investigadas y filmadas con antelación por personal de Drogas Morón de la Policía de la Provincia de Buenos Aires.

Operativo contra el narcotráfico en Morón. Foto: Prensa

Allí se procedió a la detención de la cantidad de personas mencionadas y más de 500 dosis de cocaína, dinero en efectivo (más de $100.000), dos vehículos usados para el delivery (un Peugeot 208 y una camioneta), 8 celulares y 6 balanzas.