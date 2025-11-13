Observar, prevenir delitos y asistir a los vecinos: los detalles de la nueva Guardia Urbana que ya patrulla en Morón

La Municipalidad de Morón llevó a cabo la implementación de una nueva fuerza municipal de prevención ciudadana que ya recorre las calles del distrito.

En qué consiste la nueva medida del intendente Lucas Ghi. Foto: Grupo La Provincia

La Municipalidad de Morón comenzó a implementar una nueva Guardia Urbana. En qué consiste el nuevo refuerzo en materia de seguridad con el objetivo de observar, prevenir delitos y asistir a los vecinos.

Se trata de un cuerpo capacitado para observar, prevenir delitos y asistir a los vecinos. De ahora en más, de 6 a 14 y de 14 a 22, los integrantes de la Guardia Urbana comenzarán las jornadas en las estaciones de tren y se irán desplazando hacia los corredores escolares, centros comerciales y zonas bancarias.

El intendente Lucas Ghi brindó detalles de esta seguidilla de medidas. Foto: Viví el Oeste

Las políticas de seguridad ciudadana en Morón: qué se llevó adelante

Se incrementó la cantidad de personal policial y adquirimos 75 nuevos vehículos entre motocicletas, automóviles y camionetas, renovando completamente la flota vehicular del Comando de Patrullas, Comisarías y Policía Local.

Instalaron nuevas Postas Policiales, reforzando la presencia de efectivos en los barrios.

Pusieron en funcionamiento la base operativa de la Unidad Táctica de Operaciones Inmediata (UTOI), la Policía de la Provincia de Bs. As, como también una nueva dependencia para esta fuerza.

Se acondicionó el espacio para que funcionen dos nuevas Delegaciones de la Policía Federal, una en Morón y otra en Haedo, permitiendo una mayor presencia de las fuerzas federales en Morón.

Adquirieron e instalaron más de 700 nuevas alarmas vecinales con más de 10.000 pulsadores que fueron entregados de forma gratuita a las vecinas y vecinos de los distintos barrios del municipio.

Mejoramiento en la tecnología con la cual funcionan las cámaras de seguridad conectadas al Centro de Operaciones y Monitoreo (COM) permitiendo lograr una mejor resolución y un mayor alcance. Además, instalamos nuevas cámaras en distintos puntos estratégicos para llevar mayor seguridad a todas y todos los ciudadanos.

Se instalaron 5 nuevos lectores de patente en accesos y puntos claves, los cuales funcionan en comunicación con el Centro de Operaciones y Monitoreo (COM).

Relevamiento y mantenimiento correspondiente a la totalidad de las Alarmas Institucionales colocadas en Instituciones Educativas y Dependencias Provinciales y Municipales.

Se puso en funcionamiento el nuevo Centro de Acceso a la Justicia y Asistencia a las Víctimas junto al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires para promover y garantizar el pleno ejercicio de los derechos y la igualdad de oportunidades a la ciudadanía.

Mediante un convenio con el Ministerio de Transporte, el municipio instaló 60 paradas seguras y 30 tótems de seguridad con cámaras, sirenas e intercomunicador directo con el Centro de Operaciones y Monitoreo en puntos clave de tránsito de transporte.

Morón reforzó el área de Seguridad

La palabra de Lucas Ghi, intendente de Morón

“Lo que nos mueve en estos momentos es seguir sumando recursos en pos de lo que tiene que ser la principal respuesta del Estado Municipal, que es la principal demanda de nuestra comunidad: la seguridad”, sostuvo el jefe comunal.

“Con planificación, con protocolos, que puedan ser una alerta temprana y que de este modo generemos, por un lado, políticas muy fuertes de prevención; y por otro lado, una respuesta inmediata”, agregó Ghi.

“La palabra es prevención. Que estos hombres y mujeres estén muy temprano desde la mañana frente a los colegios, se trasladen a los centros comerciales... dar todo un manto de respuesta temprana ante cualquier circunstancia que se presente”, indicó Damián Cardoso, secretario de Seguridad del municipio.

Allanamientos y detenidos tras un importante operativo contra la venta de drogas en Morón

Una serie de allanamientos se desarrollaron en Morón el pasado viernes 24 de octubre, en el marco de un operativo contra el narcotráfico. Se llevaron adelante un total de 9 procedimientos, en los que se dio la detención de 6 personas.

Las personas que quedaron tras las rejas, cinco hombres y una mujer, eran investigadas y filmadas con antelación por personal de Drogas Morón de la Policía de la Provincia de Buenos Aires.

Operativo contra el narcotráfico en Morón. Foto: Prensa

Allí se procedió a la detención de la cantidad de personas mencionadas y más de 500 dosis de cocaína, dinero en efectivo (más de $100.000), dos vehículos usados para el delivery (un Peugeot 208 y una camioneta), 8 celulares y 6 balanzas.