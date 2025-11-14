Santilli designó a Gustavo Coria como su segundo en el Ministerio del Interior

Santilli ordenó que el exministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Coria, sea su vice en el Ministerio del Interior.

Santilli ordenó que el ex ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Coria, sea su segunda en el Ministerio del Interior. Foto: NA

El ministro del Interior, Diego Santilli, se inclinó por Gustavo Coria para que lo secunde en la cartera que coordina el vínculo con las provincias: el Ministerio del Interior. El nombramiento, que se oficializará en los próximos días en el Boletín Oficial, implica que Coria dejará su puesto en la Legislatura bonaerense, donde ocupa una de las trece bancas del PRO.

Coria será reemplazado por Fernanda Coitinho, titular de ANSES y directora académica de la Escuela de Formación Debate y Análisis Político. Ella es una referente del espacio que lidera el armador de La Libertad Avanza, Sebastián Pareja, quien incrementará su poder en Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires.

Gustavo Coria será la segunda de Santilli en el ministerio del Interior. Foto: Provincia Noticias

La carrera política de Coria

Coria es parte del círculo estrecho del ex legislador del PRO, quien forjó su carrera de la mano del ex diputado nacional en diversos roles de gestión. Quien ahora es mano derecha de Santilli se desempeñó como ministro de Justicia y Seguridad en septiembre de 2023 en reemplazo de Eugenio Burzaco, y ofició de jefe de Gabinete del Ministerio de Seguridad porteño durante las gestiones de Marcelo D’Alessandro y del propio Santilli.

El nuevo miembro del Ministerio del Interior es egresado del Liceo Militar General Paz y Licenciado en Ciencia Política de la Universidad Católica de Córdoba. También cuenta con Estudios Intensivos de Defensa Nacional en la Escuela de Defensa Nacional y un paso por el Instituto de Teoría del Estado y Política Económica como miembro investigador.

Gustavo Coria Foto: -

El nombramiento formal en el Ministerio del Interior se publicará en el Boletín Oficial la próxima semana. El organigrama sigue en pleno diseño y lo está elaborando el segundo de Santilli. Los cambios acordados con el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, se aplicarán entonces.