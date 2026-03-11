Gustavo Coria Foto: -

Diego Santilli designó a Gustavo Javier Coria como representante del Ministerio del Interior ante la Comisión Nacional de ExCombatientes de Malvinas y también como director ejecutivo del organismo. El funcionario cumplirá un importante rol ya que este organismo fue creado bajo la órbita de la cartera en 1994 para articular políticas públicas en torno a los derechos y necesidades de los veteranos de la guerra del Atlántico Sur y sus familias.

Comisión de Excombatientes de Malvinas Foto: argentina.gob.ar

Quién es Gustavo Coria, nuevo director ejecutivo de la Comisión de Excombatientes de Malvinas

Coria es parte del círculo estrecho del ex legislador del PRO, quien forjó su carrera de la mano del exdiputado nacional en diversos roles de gestión. Quien ahora es mano derecha de Santilli se desempeñó como ministro de Justicia y Seguridad en septiembre de 2023 en reemplazo de Eugenio Burzaco y ofició de jefe de Gabinete del Ministerio de Seguridad porteño durante las gestiones de Marcelo D’Alessandro y del propio Santilli.

El exmiembro del Ministerio del Interior es egresado del Liceo Militar General Paz y Licenciado en Ciencia Política de la Universidad Católica de Córdoba. También cuenta con Estudios Intensivos de Defensa Nacional en la Escuela de Defensa Nacional y un paso por el Instituto de Teoría del Estado y Política Económica como miembro investigador.

Santilli y Gustavo Coria Foto: Provincia Noticias

La designación oficial de Coria indicó: “Cabe destacar la inconmensurable labor educativa y social que cumplen desde hace más de cuatro décadas las asociaciones de primer grado reivindicando en toda oportunidad, la legítima e imprescriptible soberanía argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes; al tiempo que brindan apoyo y acompañamiento diario a cada veterano de guerra y familiar de los héroes caídos en combate”. Cabe resaltar que está integrado por representantes seleccionados mediante el voto de los propios excombatientes de distintas regiones del país.