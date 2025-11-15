Bullrich celebró la condena a César Sena por el femicidio de Cecilia Strzyzowski: “La justicia, cuando llega, tiene que ser clara y ejemplar”

Bullrich recordó su visita al barrio de la familia Sena y volvió a cuestionar su estructura de poder territorial. “Estuve en el barrio de los Sena. Feudales, dueños del territorio y de la vida de la gente. Así se sentían”, afirmó.

Patricia Bullrich lanzó el Plan Paraná. Foto: Presidencia

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, celebró hoy la condena a César Sena como autor material del femicidio de Cecilia Strzyzowski, y el fallo que consideró responsables a Emerenciano Sena y Marcela Acuña como partícipes necesarios del crimen.

“Se hizo justicia. Y la justicia, cuando llega, tiene que ser clara y ejemplar”, sostuvo la funcionaria al reaccionar al veredicto del tribunal chaqueño.

Se hizo justicia. Y la justicia, cuando llega, tiene que ser clara y ejemplar.



Estuve en el barrio de los Sena. Feudales, dueños del territorio y de la vida de la gente. Así se sentían.



A Cecilia Strzyzowski la asesinaron y la quemaron durante horas. Creyeron que la protección… https://t.co/fWZPzp5E7h — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) November 15, 2025

La ministra también remarcó la brutalidad del crimen: “A Cecilia Strzyzowski la asesinaron y la quemaron durante horas. Creyeron que la protección política y el silencio de cierto ‘feminismo’ los iba a salvar”.

“No los salvó nada. Fueron acusados. Van presos”, completó.

El clan Sena durante el juicio Foto: femicidio

La condena por el crimen

Los miembros del jurado popular declararon hoy por unanimidad culpable a César Sena como autor material del femicidio de Cecilia Strzyzowski, mientras que hallaron responsables a Marcela Acuña y Emerenciano Sena por ser partícipes necesarios en el crimen.

Griselda Reinoso recibió la absolución por el presunto encubrimiento del crimen, al tiempo que Gustavo Melgarejo, Fabiana González y Gustavo Obregón fueron declarados culpables por el mismo ilícito.

Una larga deliberación

Tras más de 24 horas de deliberación, César Sena, esposo de la víctima, fue encontrado penalmente responsable por el delito del homicidio doblemente agravado por el vínculo y por mediar violencia de género.

Cecilia Strzyzowski Foto: redes sociales

En este sentido, la jueza Dolly Fernández indicó que el jurado popular votó de forma unánime culpables a los dirigentes piqueteros Marcela Acuña y Emerenciano Sena por ser considerados partícipes necesarios en el asesinato perpetrado el 2 de junio de 2023 en la provincia de Chaco.

“En los próximos días se fijará la audiencia de cesura”, consignó en diálogo con la prensa Gustavo Briend, abogado de Gloria Romero -madre de la damnificada-.