El Gobierno suma apoyo de gobernadores para aprobar el Presupuesto: Adorni y Santilli se reunieron con Zdero y Weretilneck

El ministro del Interior y el jefe de Gabinete mantuvieron encuentros con los mandatarios de Chaco y Río Negro para buscar apoyo de cara a las reformas que se vienen.

Diego Santilli y Manuel Adorni suman el apoyo de los gobernadores. Foto: Presidencia

El Jefe de Gabinete Manuel Adorni y el Ministro del Interior Diego Santilli mantuvieron reuniones separadas con Leandro Zdero, gobernador de Chaco, y Alberto Weretilneck, gobernador de Río Negro.

Adorni y Santilli tienen el objetivo de sumar apoyos para la sanción del Presupuesto 2026, para lo cual están dispuestos a ceder ante pedidos de los gobernadores.

El Gobierno suma apoyo para el Presupuesto

La reunión con el mandatario chaqueño resultó en un firme acuerdo respecto a la reforma laboral. “Estoy a favor de modernizar el sistema de trabajo”, pronunció Zdero y agregó que se siente “muy contento” de construir puentes entre el gobierno nacional y su provincia.

También afirmó que “se hizo justicia” luego de la sentencia contra César Sena, Emerenciano Sena y Marcela Acuña por el femicidio de Cecilia Strzyzowski.

Leandro Zdero se reconfirmó como aliado a la gestión Milei. Foto: Presidencia de la Nación.

Por otro lado, el rionegrino Weretilneck llegó a Casa Rosada con reclamos respecto al estado de las rutas de su provincia y elevó una queja a Vialidad Nacional.

Pidió “reparaciones inmediatas en la Ruta Nacional 40, en el tramo entre Bariloche y El Bolsón" y se retiró sin dar declaraciones.

Presupuesto 2026: en búsqueda del apoyo de los gobernadores

El Gobierno aseguró al menos al Gobernador de Chaco como un aliado para la firma del Presupuesto 2026 y comenzó a tener contacto con Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Ignacio Torres (Chubut), Martín Llaryora (Córdoba), Gustavo Sáenz (Salta), Alfredo Cornejo (Mendoza), Marcelo Orrego (San Juan), Osvaldo Jaldo (Tucumán), Rolando Figueroa (Neuquén), Carlos Sadir (Jujuy), y Raúl Jalil (Catamarca).

Los cuatro gobernadores que quedaron afuera. Foto: Noticias Argentinas

Pretenden continuar con reuniones individuales con cada uno de estos mandatarios afines al Gobierno y sumar ocho faltantes.

Sin embargo, desde el Gobierno decidieron dejar afuera a Axel Kicillof (Buenos Aires), Ricardo Quintela (La Rioja), Gildo Insfrán (Formosa) y Gustavo Melella (Tierra del Fuego) por sus fuertes diferencias.