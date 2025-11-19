Nuevas restricciones para Cristina Kirchner: no podrán visitarla más de tres personas al mismo tiempo

El juez Jorge Gorini impuso nuevas restricciones a las visitas en la casa de la expresidenta tras un encuentro con economistas que debatieron el modelo económico del gobierno libertario.

Cristina Fernández de Kirchner Foto: NA

Cristina Fernández de Kirchner se reunió con un grupo de nueve economistas y tras el encuentro, el juez federal Jorge Gorini definió nuevas restricciones a la prisión domiciliaria de la expresidenta. De esta manera, no podrán visitarla más de dos personas y quedó en la mira la prisión domiciliaria.

El encuentro con especialistas tuvo como objetivo debatir un “Modelo Económico Nacional de crecimiento productivo y federal para el siglo XXI” y la situación económica del país en la gestión libertaria. Cristina aseguró que los invitados fueron “autorizados” por el tribunal y aclaró que “no recibe a nadie sin autorización”. En la fotografía publicada en redes, se pueden ver a nueve personas en San José 1111, donde la exmandataria cumple su condena.

Cristina Kirchner junto a economistas en San José 1111. Foto: X @CFKArgentina

Por disposición de Gorini, las visitas a su domicilo de ahora en adelante deberán tener un máximo de “dos horas”, dos veces por semana como máximo, y no podrán superar la cantidad de “tres personas” al mismo tiempo.

La exmandataria acusó que la nueva restricción no se debe a “la cantidad de personas reunidas” ni a que “estuviera haciendo política”, sino al programa económico que se discutió en la reunión.

Además, aprovechó la ocasión para denunciar la situación social actual: “Entre noviembre del 2023 y agosto de este año desaparecieron, literalmente, 19.164 empresas; a razón de casi 30 por día. En ese mismo período de tiempo se destruyeron 276.624 puestos de trabajo registrados en unidades productivas. Es decir: más de 432 hombres y mujeres perdieron su trabajo cada día durante lo que va del gobierno de Milei”.

Cristina Kirchner en su casa de Constitución junto a la militancia. Foto: Prensa

En este sentido y tras comparar los números actuales con los de la última gestión peronista, definió la situación presente como “una catástrofe”. Criticó la estrategia anti-inflacionaria del Gobierno a la que tachó como una “brutal recesión, destrucción de puestos de trabajo, dólar anclado y salarios congelados”.

Por último, disparó contra la reputación del Presidente: “Más que de ‘economista experto en crecimiento con o sin dinero’... es de aprendiz de carnicero”, sentenció la dirigente kirchnerista.

“¿Por qué no dejamos que directamente Clarín y La Nación firmen las sentencias judiciales… y nos ahorramos el 0,32% del PBI que gasta el Poder Judicial?“, concluyó.