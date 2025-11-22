Causa ANDIS: renunció otro funcionario del Ministerio de Economía ligado a Calvete

Se trata de Javier Cardini, subsecretario de Gestión Productiva y novio de Ornella Calvete. Los detalles de la renuncia y cómo avanza la Justicia en las presuntas coimas dentro de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

Ministerio de Economía. Foto: Ministerio de Economía

La Justicia avanza en la causa por las presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) que tiene como protagonista principal a Diego Spagnuolo. Sin embargo, la investigación detectó más personas involucradas a raíz de los audios recopilados y uno de ellos renunció al Ministerio de Economía: se trata de Javier Cardini, subsecretario de Gestión Productiva y novio de Ornella Calvete, la hija de Miguel Ángel Calvete, quien también pegó el portazo del área que dirige Luis Caputo.

Javier Cardini presentó la renuncia en la noche del jueves 20 de noviembre y su nombre quedó involucrado en las escuchas de los audios que instruyó el fiscal Franco Picardi y que ordenó el juez federal Sebastián Casanello. En el expediente aparece una de las escuchas realizadas al teléfono de Miguel Ángel Calvete y figura el nombre de Javier Cardini.

Era el subsecretario de Gestión Productiva y novio de Ornella Calvete. Foto: Cazador de Noticias

En la transcripción también aparecen Lorena Di Giorno, exfuncionaria de la Agencia Nacional de Discapacidad que participaba del circuito presuntamente ilegal; y Guadalupe Muñoz, pareja de Calvete. Javier Cardini figuró bajo el nombre de “novio de Ornella”.

“Esta conversación se da el mismo 9 de octubre de 2025, fecha en la que se llevaron a cabo los allanamientos en múltiples domicilios, entre ellos en uno de los domicilios vinculados a Miguel Ángel Calvete en calle Defensa”, subraya el informe al que accedió Infobae.

Se encuentra en el Hospital Penitenciario de Ezeiza. Foto: Splendid AM 990

Por qué renunció Ornella Calvete, pareja de Javier Cardini e hija de Miguel Calvete

Ornella Calvete se desempeñaba como directora nacional de Desarrollo Regional y Sectorial y ocupó una función de peso en la Secretaría de Industria y Comercio. La Justicia encontró 700 mil dólares en efectivo en su domicilio y tras el operativo, Calvete presentó la renuncia al Ministerio de Economía el pasado martes 18 de noviembre.

Trabajaba como directora nacional de Desarrollo Regional y Sectorial y ocupó una función de peso en la Secretaría de Industria y Comercio. Foto: Puntal

Miguel Calvete, detenido en Ezeiza

Miguel Ángel Calvete es señalado como uno de los involucrados en las presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y tras haberse negado a declarar por segundo día consecutivo, quedó detenido y se encuentra en el Hospital Penitenciario de Ezeiza con tratamiento psiquiátrico. Según informó TN, existe una causa paralela por la cual está condenado bajo la carátula de “prostitución ajena”