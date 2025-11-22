El mensaje de Patricia Bullrich a Alejandra Monteoliva, la nueva ministra de Seguridad de la Nación: “Conozco tu recorrido”

Bullrich asumirá como senadora de la Nación el próximo 10 de diciembre. Las palabras de la funcionaria a Alejandra Monteoliva, la nueva ministra de Seguridad.

Bullrich dejará de ser ministra de Seguridad y su lugar será ocupado por Monteoliva. Foto: Twitter oficial de Patricia Bulrrich

Patricia Bullrich dejará de ser ministra de Seguridad para ocupar su banca en el Senado el próximo 10 de diciembre, en medio del recambio en el Congreso luego de la victoria de La Libertad Avanza en las elecciones. Su lugar será ocupado por Alejandra Monteoliva, quien recibió unas palabras por parte de la -ahora- senadora.

“Hoy me toca compartirles que Alejandra Monteoliva será la nueva ministra de Seguridad Nacional. Ale, mis felicitaciones por el enorme desafío que vas a asumir”, expresó Bullrich en su cuenta oficial de Twitter.

“Conozco tu recorrido, tu profesionalismo y esa entrega que te representa. En estos años como secretaria de Seguridad Nacional estuviste a mi lado con una capacidad de trabajo y una solidez que marcaron una enorme diferencia. Te vi esforzarte, crecer y construir experiencia. Lo que viene lo vas a encarar con lo que más te define: resultados, coraje y honestidad”, sostuvo.

Alejandra Monteoliva se desempeñaba como viceministra de Seguridad de la Nación y ahora ocupará el lugar de Bullrich. "Agradezco al presidente Milei por confiar en vos y por sostener la única doctrina que ordenó a la Argentina: mano dura, reglas claras y una verdad que no cambia: el que las hace, las paga. Con el liderazgo del Presidente y este nuevo desafío para vos, este camino no sólo continúa: se proyecta hacia el futuro con más firmeza y más convicción para todos los argentinos de bien”, indicó.

Monteoliva podría convertirse en ministra de Seguridad tras el desembarco de Bullrich al Senado. Foto: Twitter oficiai de Alejandra Monteoliva

Por último, Bullrich cerró: “Este es el rumbo que el país necesita. Somos un equipo firme y unido, y mientras estemos nosotros, la Argentina va a seguir transitando el camino de la seguridad y el orden. Te deseo lo mejor en esta nueva etapa”.