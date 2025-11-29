Rolando Figueroa en la presentación de la Fiesta Nacional de la Confluencia: “Es una muestra para poder ratificar una vez más que Neuquén no es solo Vaca Muerta”

El gobernador de Neuquén señaló que la capital neuquina es “la ciudad más importante por lejos de la Patagonia y una ciudad que sin lugar a dudas ha instalado al turismo como una de las herramientas fundamentales para su crecimiento y desarrollo”.

Rolando Figueroa. Foto: X @Rolo_Figueroa

El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, estuvo presente en la presentación de la Fiesta Nacional de la Confluencia 2026 realizado en Alto Palermo y señaló en diálogo con Canal 26 que esta festividad “es una muestra para poder ratificar una vez más que Neuquén no es solo Vaca Muerta”.

Acompañado por el intendente de la capital neuquina, Mariano Gaido, Figueroa recalcó: “Cuando hablamos de Neuquén hay muchísimo más, creo que tenemos la gran oportunidad de mostrar nuestra capital, que se estableció como uno de los destinos preferidos del turismo de la provincia y de la Patagonia, poniendo en valor turístico distintos puntos”.

Rolando Figueroa en la presentación de la Fiesta de la Confluencia. Video: Canal 26

Sobre el evento, el gobernador señaló que se trata de “una fiesta que se ha consolidado a través de los años y que hoy por hoy los artistas lo saben. Es la fiesta más convocante del país, tener un show de las características de esta fiesta le da otro espíritu”.

Además, señaló la importancia de la Fiesta Nacional de la Confluencia para la provincia, ya que quienes asistan tendrán “la posibilidad de conocer una ciudad sumamente cambiada, la ciudad más importante por lejos de la Patagonia y una ciudad que sin lugar a dudas ha instalado al turismo como una de las herramientas fundamentales para su crecimiento y desarrollo, y que brinda oportunidades no solo a sus visitantes de pasarla bien sino también a todos sus comerciantes de poder estar mejor”.

Sobre su presencia en Buenos Aires, Figueroa explicó en conversación con Canal 26 que se trataron de “días muy activos”: “Estamos planteando todo lo necesario para seguir desarrollándonos, tenemos una provincia en crecimiento”, apuntó.

Rolando Figueroa en la presentación de la Fiesta Nacional de la Confluencia. Foto: X @Rolo_Figueroa

Y sumó: “Cuando se habla de Vaca Muerta piensan que es algo mágico: es sólo una roca a partir de la cual los neuquinos construimos esta gran oportunidad, que nos implica y nos impone distintos desafíos que tenemos que llevar adelante entre todos”.

“Neuquén se estableció como una provincia que cree que a través del trabajo podemos crecer a un ritmo importante y esto lo estamos poniendo en valor como estamos poniendo en valor esta fiesta que es tan importante para todos los neuquinos” cerró.

Rolando Figueroa celebró la presentación de la Fiesta Nacional de la Confluencia

Tras el evento, el gobernador utilizó sus redes sociales para resaltar la importancia de la festividad. “Presentamos en Buenos Aires, junto a Mariano Gaido, una nueva edición de la Fiesta de la Confluencia. Un encuentro que crece año tras año y consolida a Neuquén como referencia nacional”, escribió.

Y sumó: “Celebramos una fiesta que impulsa el turismo, fortalece a nuestras ciudades y muestra que Neuquén es mucho más que energía: es cultura, desarrollo y oportunidades para toda la región”.