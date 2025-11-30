Sigue la puja en Diputados: La Libertad Avanza trabaja en la primera minoría entre tensiones con el PRO

La tarea, a cargo del titular de la cámara Martín Menem, consiste en acercar diputados que ideológicamente coincidan con La Libertad Avanza para seguir sumando sillas y aventajar a Unión por la Patria.

Martín Menem en la Cámara de Diputados. Foto: NA

El titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, trabaja en el objetivo de la primera minoría legislativa para antes del 3 de diciembre, fecha en la que juran los nuevos legisladores y los bloques renuevan su composición, lo que abre un escenario de tensión con los aliados en el Congreso Nacional.

La tarea consiste en acercar diputados que ideológicamente coincidan con La Libertad Avanza para seguir sumando sillas y aventajar a Unión por la Patria en la Cámara Baja, que enfrenta un proceso de ruptura con algunas fugas.

Cámara de Diputados. Foto: X @DiputadosAR

El principal afectado es Cristian Ritondo, titular de la bancada aliada del PRO, que desde el viernes ve cómo se le escurren los diputados para engrosar las filas violetas.

En las últimas horas, se oficializó el traspaso de Verónica Razzini, Lorena Petrovich y Alejandro Bongiovanni, este último recientemente saludado por Patricia Bullrich. “Alejandro es un histórico luchador de la libertad y del sentido común. Tiene un trabajo excepcional en Diputados, con la misma convicción de desregulación que impulsa este Gobierno. Y cuando las ideas están por encima de todo, el equipo se fortalece. Bienvenido a nuestro bloque de Diputados”, sostuvo la flamante senadora libertaria.

Desde el partido amarillo hacen frente a los embates y anticipan que conformarán un interbloque con partidos aliados sin La Libertad Avanza. “El bloque del PRO queda estable y funcionando. Estamos ordenados y sin sobresaltos, con gente convencida del modelo que el PRO defiende y por sobre todo, formada para defender las banderas en el recinto”, sostuvieron en diálogo con la agencia Noticias Argentinas.

Respecto a los movimientos violetas, en la bancada que lidera Ritondo acusan a Menem de estar “intentando comprar los diputados”, y definen la orden de Patricia Bullrich de traspasar a sus legisladores como “un carancheo”.

“Si quiere construir, esta no es la manera. El PRO cuida lo que armamos. Nadie va a entrar en internas personales que debiliten al espacio, pero van a pagar lo que hicieron”, sentenciaron.

En tanto, dentro del entorno libertario aseguran que Menem se muestra más receptivo a recibir legisladores de otros espacios, algo que resistía meses atrás para “cuidar las formas” con los aliados.

Cómo será la nueva Cámara de Diputados

Hasta el momento, el oficialismo cuenta con 94 sillas, detrás de Unión por la Patria, y sigue de cerca los pasos de los cuatro catamarqueños que responden al gobernador Raúl Jalil.

Con las sesiones extraordinarias previstas para el 10 de diciembre y un ambicioso paquete de reformas de segunda generación, la Cámara de Diputados es una olla en ebullición que pondrá a prueba -nuevamente- las capacidades del ladero de la secretaria general de la Presidencia, Martín Menem.