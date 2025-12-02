Malestar en Casa Rosada por los sueldos congelados: este fue el pedido de los funcionarios a Javier Milei

Mientras que los senadores cobran 10 millones de pesos, los funcionarios allegados al Ejecutivo de menor alcance tienen sus sueldos congelados desde 2024. Qué dice el Gobierno.

La bandera argentina flameando delante de la Casa Rosada. Foto: Reuters / Agustín Marcarian

Los sueldos de los ministros, secretarios y subsecretarios del gobierno de Javier Milei están congelados desde inicios del 2024. Por la inflación acumulada en el período, indican que “los sueldos están bajísimos”.

Por este motivo, los funcionarios le reclaman directamente al Presidente Javier Milei una “recomposición de lo que no se les dió por dos años” ya que se comparan con los senadores y los 10 millones que cobran al día de hoy.

Debate en el Senado por los ATN. Foto: NA

Cómo impactan los bajos salarios al Gobierno

El mayor inconveniente derivado de los salarios bajos es la dificultad para incorporar personal. “Nadie quiere asumir la responsabilidad y firmar”, comentó una fuente oficial al describir lo complejo que resulta encontrar profesionales calificados para ocupar cargos en el Gobierno.

“Tienen enormes obligaciones y perciben muy poco”, expresó otro referente libertario aunque uno de los emblemas de La Libertad Avanza sea rechazar cualquier aumento salarial dentro del Ejecutivo.

Javier y Karina Milei. Foto: REUTERS

Desde Casa Rosada señalaron que la decisión de incrementar los sueldos depende directamente de la Jefatura de Gabinete, siempre que cuente con el visto bueno de Javier Milei y de su hermana Karina.

En el entorno libertario explicaron que, así como la ciudadanía estaba haciendo un esfuerzo durante los primeros meses de 2024, los funcionarios debían acompañar ese sacrificio.

El último aumento de sueldo de los senadores

El sueldo de los senadores pasó a ser de 10,2 millones de pesos brutos desde noviembre 2025. Esta decisión está relacionada con las paritarias de los trabajadores del Congreso, que está atada a los salarios de los legisladores.

De cara a noviembre, el valor del módulo pasó a $2.554,84, lo que elevó la dieta de los senadores a $10.216.000 millones de pesos en bruto. Solo la mitad del cuerpo presentó la nota correspondiente ante la vicepresidenta Victoria Villarruel para efectuar la renuncia.

Vicepresidenta argentina Foto: NA

Del interbloque kirchnerista, que presidente José Mayans, solo renunció al aumento de junio el senador Fernando Rejal; la senadora que también quedó exceptuada fue Alicia Kirchner, ya que percibe su jubilación, y el resto de los 32 integrantes no había desistido del aumento.

A este lote se le sumaron otros provinciales como la neuquina Lucila Crexell (Las Provincias Unidas) y Natalia Gadano (Por Santa Cruz), en tanto el formoseño Francisco Paoltroni tiene su sueldo embargado por la provincia de Formosa.

La jura de los nuevos senadores

Los senadores electos tras las elecciones del pasado 26 de octubre en las elecciones nacionales 2025 jurarán este viernes 5 en sus cargos, con una excepción. 23 de los 24 legisladores formarán parte de la sesión preparatoria que se desarrollará desde las 11 en el recinto.

De todos modos, asumirán sus bancas el 10 de diciembre junto a los 127 nuevos diputados, mientras se prolonga la situación de la neuquina Lorena Villaverde.

Si bien La Libertad Avanza confiaba en que podría conseguir que la senadora electa Lorena Villaverde jurara en su cargo y que no prosperara la impugnación en su contra impulsada por el peronismo, el despacho de la legisladora electa volverá a la Comisión de Asuntos Constitucionales, según pudo confirmar la Agencia Noticias Argentinas de fuentes legislativas.

Es senadora electa por Río Negro de La Libertad Avanza. Foto: Noticias Río Negro

El peronismo impulsó la semana pasada una impugnación contra Villaverde que tuvo dictamen “no vinculante” en la Comisión de Asuntos Constitucionales, ante las acusaciones contra la legisladora por tener supuestos vínculos con el empresario acusado de narcotráfico Federico “Fred” Machado y por las causas que tuvo en Estados Unidos.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas de fuentes oficiales, el presidente Javier Milei se encamina a firmar el decreto en los próximos días, luego de la jura de los senadores de este viernes y del miércoles 3 de diciembre en la Cámara de Diputados.

Martín Menem en la Cámara de Diputados. Foto: NA

Si bien aún no hay definiciones y la fecha permanece sometida a debate, al menos dos funcionarios y dos fuentes legislativas plantearon a esta agencia la posibilidad de que la convocatoria se haga pública el próximo viernes 5 de diciembre.