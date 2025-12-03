Tensa jura en Diputados: cánticos, insultos y repudiables gestos

Con la presencia de Javier Milei, la jura se llevó a cabo con agravios, “gritos de guerra” y varios puntos para destacar. Repasá algunos momentos en la nota.

Jura de diputados en el Congreso. Foto: NA

La jura de los 127 nuevos diputados en el Congreso contó con mucha tensión por la presencia de Javier Milei y su hermana Karina, sumado a los agravios, insultos y cánticos que se llevaron a cabo en el recinto.

Tras la entonación del himno, el diputado salteño del PJ, Aldo Leiva, mirando al presidente, le gritó “la patria no se vende” ante los chiflidos libertarios.

Jura de diputados en el Congreso. Foto: NA

“¡Presidente! ¡Presidente!”, respondieron desde la bancada libertaria ante un Milei que cantaba y festejaba, mientras Karina Milei aplaudía y otros invitados partidarios del Gobierno también aplaudían al presidente.

Tras eso empezó un fuego cruzado entre cánticos de la Libertad Avanza y el bloque de Unión por la Patria.

El inicio de las juras

Los diputados del frente de Izquierda, Nicolás del Caño y Romina del Plá, iniciaron con las juras al pronunciar una frase que dio que hablar.

Jura de diputados en el Congreso. Foto: NA

“Por el derecho del pueblo palestino a a existir, desde el río hasta el mar”, afirmaron.

Esto tiene que ver con las disputas territoriales en la región y sugiere, a entender de muchos, la eliminación total del Estado de Israel.

Jura de Nicolás Del Caño en Diputados. Video: NA.

La jura de Juan Grabois

Juan Grabois protagonizó uno de los momentos más tensos de la jornada de jura al realizar un gesto directo hacia Javier Milei tras asumir su banca.

Jura de Juan Grabois en Diputados. Video: NA.

El referente de Patria Grande solo dijo “Sí, juro” sin más agregados, a diferencia de otros legisladores que extendieron sus juramentos con proclamas políticas.

Sin embargo, la nota de color la dio segundos después: se dio vuelta y le hizo la “V” de la victoria a Milei, quien se encontraba presente en el recinto.

Minutos después del episodio en el Congreso, Grabois utilizó su cuenta de la red social X para lanzar un breve pero contundente mensaje: “Prepárense”, anticipando su postura combativa desde la banca.