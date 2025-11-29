Sesión especial en el Congreso: cuándo juran los diputados electos en las elecciones de octubre

La Cámara Baja llevará adelante la jura de los 127 diputados que fueron elegidos en las urnas.

Cámara de Diputados. Foto: NA (Juan Vargas)

Se acerca el 10 de diciembre, la fecha en la que asumirán en sus bancas los diputados y senadores nacionales elegidos el pasado 26 de octubre en las elecciones. En este contexto, se conoció cuándo jurarán los integrantes de la Cámara de Diputados.

En el paso previo a la asunción, el presidente de la Cámara de Diputados Martín Menem será reelecto por segunda vez consecutiva el próximo miércoles. En la misma sesión del 3 de diciembre se les tomará el juramento a los legisladores electos.

Cámara de Diputados, Congreso, NA

La sesión preparatoria fue convocada para las 13 y comenzará con la jura de los 127 diputados electos en octubre, que se hará por distrito y en base a la fórmula de juramento que elegirá cada legislador, de acuerdo a sus convicciones religiosas.

Quiénes asumen en la Cámara de Diputados

En la sesión del 10 de diciembre asumirán 54 de LLA, 7 del PRO y tres radicales; 45 peronistas, 4 de Izquierda, 8 de Provincias Unidas, 2 Innovación Federal, 2 de Independencia, uno de Producción y Trabajo y uno de La Nequinidad.

Los principales diputados que asumirán por los libertarios son Luis Petri, Alejandro Fargosi, Patricia Holzman, Karen Reichardt, Sebastián Pareja, Sergio “Tronco” Figliuolo, y los macristas Fernando De Andreis y Antonela Giampieri.

Los peronistas serán Agustín Rossi, Jorge Taiana, Juan Gabrois, Teresa García, Guillermo Michel, Lucía Campora, Félix Emir, entre otros.

Jorge Taiana. Foto: NA.

En tanto, los legisladores que jurarán por un nuevo mandato son los libertarios Sabrina Ajchemet, Nicolas Emma, Laura Rodríguez Machado y la radical Pamela Verasay, y los macristas Alejandro Finochiario, Javier Sánchez Wrba y Florencia De Sensi.

También obtuvieron su reelección Sergio Palazzo y Vanesa Siley, y el gremialista de la CTA, Hugo Yasky, impulsado por el gobernador Axel Kicillof. A ese lote se sumó la legisladora bonaerense Agustina Propato; el porteño Itai Hagman, la pampeana Varinia Marin y la riojana Gabriela Pedreli.

Hugo Yasky (NA)

Además, fue reelecta la tucumana Gladys Medina que no jurará ya que presentará su renuncia, pero se mantendrá en la cámara porque aún tiene dos años de mandato, y en su lugar lo hará la actual diputada Elia Fernández.

Previo a la sesión, los bloques tendrán tiempo hasta el martes para presentar las listas de sus bancadas, ya que en base a eso se sabrá como quedará conformado el nuevo mapa en este cuerpo legislativo.

También los bloques definirán sus autoridades previo a esa fecha. Hasta ahora solo anunció LLA, que mantendrá como presidente a Gabriel Bornoroni.