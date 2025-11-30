Karina Milei encabezó el Congreso de LLA en Mar del Plata: reunió a más de 700 dirigentes para marcar los objetivos del 2026

Además de la hermana del presidente Javier Milei, se hicieron presentes el representante de LLA en la provincia, Sebastián Pareja; y el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Martín Menem.

Karina Milei y Martín Menem en el Congreso Legislativo de La Libertad Avanza (LLA) en Mar del Plata. Foto: La Libertad Avanza

La secretaria general de Presidencia, Karina Milei, encabezó este domingo el cierre del Congreso Legislativo de La Libertad Avanza (LLA) en el Hotel Provincial de la ciudad de Mar del Plata, ante 750 dirigentes bonaerenses, para marcar los objetivos de cara al 2026.

El objetivo de este encuentro y de los ítems expuestos se centró en “fortalecer a los más de 700 dirigentes con responsabilidad legislativa” que asistieron al congreso libertario.

En esa línea, se trataron temas vinculados con técnicas legislativas, herramientas para Consejos Escolares, análisis del Presupuesto, Boleta Única de Papel, reordenamiento administrativo y regional de la Provincia, liderazgo político y elaboración de proyectos.

Sebastián Pareja y Karina Milei en Mar del Plata. Foto: X @SPareja_

La palabra de Karina Milei en el evento libertario

“Agradezco a todos los que hicieron que LLA crezca y llegue a cada rincón de la provincia y del país. Sigamos trabajando con fuerza para lograr las reformas que la Argentina necesita”, sostuvo Karina Milei.

En la misma línea, destacó el vínculo que el presidente Javier Milei tiene con la ciudad y recordó que la habían elegido para llevar a cabo el sorteo del primer sueldo del mandatario, debido a que su madre es marplatense; desde ese momento, comenzaron la campaña para las presidenciales del año 2023: “No me equivoqué y hoy tenemos al mejor presidente”, agregó.

Por su parte, Martín Menem remarcó que “en un año armaron el partido en todo el país” y lograron “una de las mejores elecciones” desde el regreso de la democracia. Asimismo, aseveró que el año pasado fue “muy duro en el Congreso” y que, durante este 2025, fueron “víctimas de la política de siempre”, en referencia a la labor parlamentaria de la oposición.

“Nos preguntábamos permanentemente qué hacer. Teníamos el desafío de mantener el equilibrio y ahí apareció la sabiduría de Karina, que nos dijo ‘vamos a fondo, aceleremos y juguémonos’”, concluyó el titular de la Cámara baja.